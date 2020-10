Advokater: Mødre misbruger krisecentre i skilsmissesager

En række familieadvokater og jurister opfordrer nu landets krisecentre til at foretage en grundigere sortering og visitering af de kvinder, der flytter ind. For det er ikke kun voldsramte kvinder, der vil redde sig selv og deres børn ud af et dysfunktionelt familieliv, lyder det fra advokaterne. I en ny type af ’designede’ skilsmisser går ressourcestærke mødre under jorden hos venner og bekendte eller tjekker ind på et krisecenter med de fælles børn, fortæller advokaterne, vel vidende, at det kan fremme deres muligheder for at vinde skilsmissesagen og retten til at være barnets bopælsforælder.

»Vi ser desværre alt for mange sager, hvor mødrene helt velovervejet flytter på krisecenter for at køre manden ud på et sidespor«, siger Julie Wijngaard, juridisk rådgiver og medejer af Skilsmissebarnet.dk, der både rådgiver kvinder og mænd i skilsmissesager:

»Det er kvinder, der aldrig har været udsat for vold, men som ved, at opholdet får manden til at se skidt ud i den videre sagsbehandling. Og som ved, hvor ofte børnene ender med at bo hos den forælder, de har knyttet sig tættest til. Og det er jo moderen, hvis hun bortfører barnet«.