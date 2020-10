Interessen for at købe bolig er steget på trods af corona

Danskernes interesse for at købe bolig har ikke lidt skade af coronakrisen.

Faktisk er der foreløbig i år blevet indhentet flere lånetilbud til boligkøb, end det var tilfældet i den samme periode sidste år.

Det viser tal fra interesseorganisationen Finans Danmark, der blandt andet repræsenterer realkreditselskaberne.

I årets første ni måneder er der indhentet 65.652 lånetilbud. Det er en stigning på fem procent i forhold til året før.

Alene i september er der indhentet 8.214 lånetilbud til køb af bolig. Det er flere end i måneden før.

Kun få påvirket af corona

Ifølge Peter Jayaswal, direktør for realkredit og ejendomsfinansiering i Finans Danmark, viser tallene med al tydelighed, at coronakrisen ikke har rykket ved danskernes boligdrømme.

»En del af forklaringen er, at de danske boligejere generelt er godt rustede til økonomisk modvind«.

»Og spørger man boligejerne selv, så er det kun få, der er blevet påvirkede af corona«, siger Peter Jayaswal i en pressemeddelelse.

En af årsagerne til den stigende interesse for at købe bolig er også de generelt gode lånemuligheder, der er øjeblikket.

I noget tid har renterne overordnet ligget lavt, og lige nu er der mulighed for at optage et et-procentslån fastforrentet over 30 år med en kurs tæt på 100.

»Det er et meget lavt renteniveau. Det er faktisk stort set lige så lavt som før coronakrisen«, siger Brian Friis Helmer, privatøkonom i Arbejdernes Landsbank.

Forventer ikke stigning

På trods af de gode lånemuligheder forventer han ikke, at handelsaktiviteten på boligmarkedet vil fortsætte med at stige de næste måneder.

Det begrunder han med, at der de seneste måneder har været et ekstra højt antal handler, fordi boligkøberne i starten af coronakrisen ikke havde mulighed for at komme ud at se på bolig.

Det har siden ændret sig, og det kan have ført til ekstra mange bolighandler.

»Den tendens ser vi komme til at gå en lille smule ned her i den kommende tid, samtidig med at antallet af boliger til salg også vil stige lidt«.

»Hvornår det lige rammer timingsmæssigt, er svært at sige. Men det er vores forventning for den kommende tid«, siger Brian Friis Helmer.

ritzau