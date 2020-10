Coronakrisen har kostet virksomheder salg for 133 milliarder

Det seneste halve års tid har salget i de danske virksomheder været hårdt ramt af coronakrisen. Samlet har virksomhederne tabt 133 milliarder kroner i omsætning i løbet af de seneste seks måneder i forhold til de forudgående seks måneder, oplyser cheføkonom i Dansk Industri Allan Sørensen med henvisning til tal fra Danmarks Statistik. Tallene er korrigeret for sæson og antal arbejdsdage.

»Coronakrisens første halve år har kostet virksomhederne 133 milliarder kroner i tabt omsætning. Tabet vil desværre vokse sig større i de kommende måneder, da omsætningen fortsat ikke er vendt tilbage på et normalt niveau«, siger Allan Sørensen.

Tallene fra Danmarks Statistik viser, at virksomhederne i alt har solgt for 324,6 milliarder kroner i august. Det er omkring samme niveau som i 2018.

»Omsætningen i disse brancher er fortsat langt fra tilbage på samme niveau som sidste år. Rejserestriktioner, forsamlingsforbud og krav om social afstand er gået utrolig hårdt ud over rejser og forlystelser«, siger Allan Sørensen.

Selv om coronakrisen har ramt bredt på tværs af erhvervslivet, så er der også virksomheder, der faktisk har oplevet fremgang. Inden for detailhandel samt bygge og anlæg er det lykkedes at øge salget over det seneste halve år, forklarer cheføkonomen.

»Detailhandlen er en af de få brancher, hvor det er lykkedes at øge omsætningen under coronakrisen. Hjemmearbejde og lukkede restauranter betyder, at vi har haft brug for flere varer i køkkenskabene. Det har givet ekstra omsætning i supermarkederne«, siger Allan Sørensen.

ritzau