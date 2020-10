Techgiganters regnskaber overgår forventningerne

Techgiganten Apple slår forventningerne for både omsætning og indtjening i sit årsregnskab, der er blevet offentliggjort torsdag aften. Den positive udvikling tilskrives et stigende salg af Mac-computere og tilbehør såsom høretelefonerne AirPods. Det har fået omsætningen til at stige med knap tre procent til 64,7 milliarder dollar, hvilket svarer til omkring 412 milliarder danske kroner.

Den positive udvikling tilskrives et stigende salg af Mac-computere, iPads og tilbehør såsom høretelefonerne AirPods og uret Apple Watch. Det har fået omsætningen til at stige med knap tre procent til 64,7 milliarder dollar, hvilket svarer til omkring 412 milliarder danske kroner.

Alligevel har Apples årsregnskab fået aktiemarkedet til at reagere negativt. Det skyldes blandt andet, at salget af iPhones har skuffet. Salget af Apples telefoner er faldet med 20,7 procent ved udgangen af fjerde kvartal, hvilket var værre end det ventede fald. Dermed landede iPhone-salget på 26,44 milliarder dollar, mens analytikernes forventning lød på 27,06 milliarder.

Apple præsenterede først sin nye telefon, iPhone 12, den 13. oktober, hvilket var flere uger senere end normalt. Det har medført, at der i år ikke har været åbningssalg af en ny iPhone-model med i regnskabet for fjerde kvartal, som blev afsluttet ved udgangen af september.

Derudover bød årsregnskabet også på en anden skuffelse, da salget i Kina er faldet med 29 procent til 7,95 milliarder dollar. Alt i alt har årsregnskabet fået Apple-aktien til at falde med 4,7 procent i torsdagens eftermarked.

Apples administrerende direktør, Tim Cook, siger dog, at han fortsat er »optimistisk« omkring salget af iPhone 12 med 5G-teknologi, som har været i salg i knap en uge.

»Det vi har set i det tidlige salg i de første fem dage (af iPhone-salget), giver os tro på, at også Kina igen vil vise vækst i det næste regnskab i første kvartal«.

Amazon og Alphabet leverer flotte tal

Også to andre techgiganter fremlagde torsdag regnskab for tredje kvartal. Hos e-handelsvirksomheden Amazon kan man tydeligt se, at coronakrisen har fået stadig flere verden over til at handle online. Internetgigantens omsætning er steget med 37 procent i tredje kvartal, viser regnskabet. Omsætningen er således steget til 96 milliarder dollar (613 milliarder danske kroner) sammenlignet med 69 milliarder dollar sidste år. Amazon har dermed overgået forventninger for tredje kvartal, hvor analytikere havde ventet en omsætning på 92 milliarder dollar.

Også forventningen til omsætningen i fjerde kvartal får et nøk opad. Amazon venter at omsætningen de kommende måneder lægger sig mellem 112 og 121 milliarder dollar.

Googles moderselskab Alphabet har ligeledes haft vækst i salget i tredje kvartal, hvor der igen kom gang i forretningen trods den fortsatte covid-19 pandemi. Indtægterne steg til 46,17 milliarder dollar (næsten 344 milliarder kroner) mod sidste års 40,5 milliarder dollar (godt 258 milliarder kroner).

ritzau