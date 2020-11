Tryg vil sammen med canadiere overtage Codan i milliardhandel

Automatisk oplæsning

Forsikringsselskabet Tryg kan være på vej til at slå kløerne i en af sine største konkurrenter på det danske marked.

Sammen med canadiske Intact Financial har Tryg sendt en forespørgsel på en potentiel overtagelse af det britiske forsikringsselskab RSA Insurance Group, der blandt andet ejer Codan Danmark.

Det bekræfter RSA Insurance Group i en meddelelse torsdag.

Hvis en handel bliver til noget, vil de to købere drive aktiviteterne i Codan Danmark videre i et såkaldt joint venture. Det vil sige et slags partnerskab.

Et køb vil også betyde, at Tryg overtager det britiske selskabs aktiviteter i Sverige og Norge, mens at Intact Financial overtager forretningerne i Canada og Storbritannien.

På det danske marked er Codan Danmark det tredjestørste forsikringsselskab. Størst er Tryg, og derefter følger Topdanmark. Dermed vil Tryg blot udvide sin førsteplads med en overtagelse af Codan Danmark.

Det samlede købstilbud kommer til at kunne lyde på 60 milliarder kroner. Det oplyser Tryg i en anden meddelelse.

Af det beløb vil Tryg skulle betale mest, da selskabet står til at skulle betale 35 milliarder kroner. Intact Financial skal betale de sidste 25 milliarder kroner.

Hos Tryg planlægger man at betale for størstedelen af handlen og de tilhørende omkostninger ved hjælp af en aktieemission, som giver de eksisterende investorer mulighed for at købe nye aktier. Det ventes at finde sted i 2021.

Både Tryg og RSA Insurance Group oplyser, at der endnu ikke er afgivet et endeligt købstilbud på det britiske selskab, men at der foreløbigt kun er tale om en forespørgsel.

Først skal Tryg og Intact Financial have mulighed for en såkaldt due diligence. Det er en nærmere undersøgelse af et andet selskabs regnskaber og lignende.

En potentiel handel kan blive hjulpet på vej af, at bestyrelsen i RSA Insurance Group hælder til at anbefale aktionærerne det tilbud, der er lagt op til.

