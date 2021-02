Corona har kostet dansk eksport 110 milliarder kroner

Inger Støjberg har forladt Venstre. Så nu venter alle på strammer-dronningens næste træk. Du Lytter til Politiken ringer til politisk kommentator Kristian Madsen for at spørge, hvor længe Støjberg kan klare sig uden et nyt parti? Og hvad hendes farvel til Venstre betyder for det borgerlige Danmark?