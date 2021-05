Tågen fra corona letter - EU opjusterer økonomisk prognose

Automatisk oplæsning

Genopretningen efter coronakrisen er i gang, konstaterer EU-Kommissionen onsdag i sin økonomiske forårsprognose. Her opjusteres væksten markant.

»Skyggen fra covid-19 over Europas økonomi begynder at forsvinde«, siger EU-økonomikommissær Paolo Gentiloni på et pressemøde.

Der forventes nu en fremgang i den samlede økonomi for de 27 medlemslande på 4,2 procent i år. I forrige prognose lød den på 3,7 procent.

For 2022 opjusteres væksten til 4,4 procent. I februar blev den vurderet 0,5 procentpoint lavere.

»Udrulningen af vacciner, lempede restriktioner og finanspolitisk stimuli sætter mere fart på væksten. Der vil især komme mere fart på privatforbruget, i takt med at der åbnes mere op«, siger Allan Sørensen, cheføkonom i Dansk Industri (DI), i en skriftlig udtalelse.

Den offentlige gæld vil være på over 100 procent af bruttonationalproduktet (bnp) i eurozonen og dermed historisk stor de næste to år.

Grækenland vil ramme 208,8 procent af bnp i år.

EU-landene blev sidste år enige om en historisk stor genopretningspakke på 750 milliarder euro, hvoraf det dog er uklart, i hvilket omfang medlemslandene vil gøre brug af den andel, der består af lån.

De første penge fra genopretningsplanen kommer tidligst ud at virke fra sommer.

»EU’s genopretningsfond vil i de kommende år sætte fart på investeringerne i klima og digitalisering. Det vil give danske virksomheder muligheder for at øge eksporten i de kommende år. Genopretningsfonden kan løfte dansk eksport med 11 milliarder kroner om året over de næste 5-6 år«, siger Allan Sørensen.

Fra slutningen af 2022 vurderes økonomien at være tilbage på niveauet før krisen. Det skøn er det samme, som EU-Kommissionen fremlagde i februar.

Da nedlukninger blev besluttet for at bremse smitten i foråret 2020, valgte man i EU at suspendere de fælles budgetregler, da krisen ville medføre, at medlemslandene ikke kunne overholde dem.

»Baseret på denne prognose bør suspenderingen fortsætte i 2022«, siger Gentiloni.

EU-Kommissionen foreslog i marts, at reglerne skulle være suspenderet hele næste år. Man ville dog afvente prognosen for maj. Altså den, som er fremlagt onsdag.

ritzau