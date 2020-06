Fire spørgsmål gik igen, da privatøkonom svarede på læsernes spørgsmål om feriepenge og skattefri check

Automatisk oplæsning

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Bliver det frivilligt, om man vil have udbetalt sine indefrosne feriepenge, eller kan man med fordel lade dem blive stående, så man slipper for at betale eventuel topskat?

Bliver de indefrosne feriepenge beskattet på samme måde som almindelig indkomst?

Vil udbetalte feriepenge blive modregnet i ydelser som dagpenge, pensioner, etc.?

Hvornår er man egentlig berettiget til at få checken på 1.000 kroner?

Disse spørgsmål blev stillet igen og igen, da læserne tirsdag formiddag havde mulighed for at stille spørgsmål vedrørende politikernes såkaldte sommerpakke til privatøkonom i Danske Bank Louise Aggerstrøm Hansen her på politiken.dk.

Og hendes svar viser, at politikerne stadig mangler at konkretisere visse punkter i planen.

Louise Aggerstrøm Hansen måtte således flere gange svare læserne, at vi endnu ikke ved, hvorvidt det bliver muligt for borgerne selv at beslutte, om de vil have deres indefrosne feriepenge udbetalt.

I den såkaldte sommerpakke har politikerne besluttet, at danskerne vil få udbetalt tre ferieuger af deres indefrosne feriepenge. Beløbet vil blive beskattet som almindelig indkomst, og læsere, der betaler topskat, var derfor interesserede i at vide, om det bedre kunne betale sig ikke at få pengene udbetalt, men i stedet lade dem stå, til de går på pension. Det spørgsmål mangler vi altså fortsat svar på.

Vi mangler også at få udspecificeret præcis hvordan omstændighederne skal være for, at man får udbetalt en check på 1.000 kroner. Her lyder formuleringen i den politiske aftale, at checken går til »ydelsesmodtagere«, forklarede Louise Aggerstrøm Hansen. Men hvem det præcist dækker over, mangler vi stadig at få forklaret yderligere.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorvidt de ekstra feriepenge vil blive modregnet i offentlige ydelser, var Louise Aggerstrøm Hansen ikke i tvivl om svaret: Politikerne har nemlig gjort det klart, at de ekstra feriepenge ikke vil påvirke udbetalingen af overførselsindkomster.