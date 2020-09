Robust boligmarked oplever stigende priser trods corona

Efter at boligmarkedet fik en lille mavepuster i løbet af foråret, har det hurtigt rejst sig igen hen over andet kvartal.

På trods af coronakrisen er der i overvejende grad både solgt flere boliger og til højere priser end andet kvartal sidste år.

Det oplyser interesseorganisationen Finans Danmark i en pressemeddelelse.

»Da coronakrisen for alvor ramte Danmark i marts, var der stor usikkerhed om, hvilken betydning virusset ville have for boligmarkedet og dermed mange danskeres økonomi«.

»Men dagens tal viser, at den robusthed, boligmarkedet havde før krisen, er fortsat hen over sommeren«, siger Ane Arnth Jensen, viceadministrerende direktør i Finans Danmark, i pressemeddelelsen.

Mens huspriserne er steget med to procent i forhold til sidste år, så er priserne på ejerlejligheder steget med 2,7 procent.

Fritidshuse har oplevet den største prisstigning med en vækst på 3,4 procent.

De stigende priser for fritidshuse hænger især sammen med, at der er blevet solgt rekordmange sommerhuse i perioden.

I andet kvartal er der blevet solgt 4736 sommerhuse. Det er 88 procent flere end samme periode sidste år.

»Udsigterne til at holde sommerferie herhjemme i år - og måske også de kommende år - har fået flere danskere til at investere i et sommerhus«.

»Derudover kan et sommerhus for mange være et godt sted at få mere luft og plads omkring sig, end man for eksempel har i lejligheden i byerne«, siger Ane Arnth Jensen.

Ingen bekymring over lille nedgang

Netop lejlighederne er faktisk den eneste boligtype, der ikke er solgt flere af i andet kvartal. Der er nemlig solgt 3865 ejerlejligheder, svarende til et fald på to procent.

Den lille nedgang behøver dog ikke skabe bekymring, vurderer Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank.

Han peger blandt andet på, at det solgte antal lejligheder i andet kvartal har været højere end i første kvartal.

»Og så kan man sige, at salget godt nok er marginalt lavere sammenlignet med året før«.

»Men ser man på den generelle handelsaktivitet på lejlighedsmarkedet, så er det bestemt ikke uimponerede«.

»Så man skal ikke hæfte sig for meget ved, at niveauet er en brøkdel lavere, end det var året før«, siger Jeppe Juul Borre.

I forhold til boligtypen huse er der i andet kvartal lavet 11.869 handler. Det er 6,2 procent flere end i samme periode sidste år.

ritzau