Fagbevægelsen vil give visse ledige højere dagpengesats

Alle skal ikke have lige meget i dagpenge.

Satsen for dagpenge bør justeres efter, hvor meget den enkelte har arbejdet i årene op til, at han eller hun blev arbejdsløs.

Det mener fagbevægelsen, som har lavet et forslag til en ny opbygning af dagpengesatserne. Det skriver Jyllands-Posten.

Konkret skal man kunne få op til 4.000 kroner ekstra om måneden i dagpenge, hvis man har været i arbejde i mindst to af de seneste tre år, mener Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH).

Fagbevægelsen begrunder denne bonus med, at spændet mellem dagpengesatsen og månedslønnen for en lang række professioner er vokset.

Den maksimale dagpengesats er på 19.322 kroner.

Forslaget skal hjælpe til at holde på de medlemmer af a-kasserne, som kunne fristes til at tegne en privat forsikring mod arbejdsløshed. Det forklarer formand for FH Lizette Risgaard.

»Vi fremlægger dette for at sikre et solidarisk finansieret dagpengesystem og holde på dem, hvis bankrådgiver siger, at de meget hellere skulle tegne en privat forsikring«, siger hun til Jyllands-Posten.

Hun mener, at alle ledige vil kunne få gavn af det samlede forslag, og at næsten otte ud af ti a-kassemedlemmer vil kunne få et tillæg.

Ifølge Jyllands-Posten er Enhedslisten imod forslaget, mens SF og Dansk Folkeparti tager positivt imod det.

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er enig med fagbevægelsen i, at gabet mellem månedslønnen og dagpengesatsen i mange tilfælde er blevet for stor.

Men han efterlyser et bud på, hvordan forslaget skal finansieres.

Forslaget vurderes at ville koste 2,2 milliarder kroner om året.

ritzau