Elbilen er blevet dyrere at køre i end en benzinbil

Elprisen er eksploderet efter Ruslands invasion af Ukraine. På blot et år er den blevet op til ni gange så høj. Det er blevet vigtigere end nogensinde at holde øje med, hvornår på dagen man bruger meget strøm til for eksempel elbil og andre store strømslugere i husstanden.