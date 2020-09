Lego sælger mere på trods af coronalukkede butikker

Automatisk oplæsning

Lego har i løbet af årets første seks måneder haft et øget salg til forbrugerne.

Det har øget omsætningen hos den danske legetøjsproducent med syv procent til 15,7 milliarder kroner i forhold til første halvdel af sidste år.

Det oplyser Lego i en pressemeddelelse.

Bag den større omsætning gemmer sig tocifrede vækstrater i forbrugersalget i markeder som Nord- og Sydamerika, Vesteuropa, Asien og Kina.

Det større salg har været med til at løfte Legos driftsresultat med 11 procent til 3,9 milliarder kroner.

Ifølge Niels B. Christiansen, administrerende direktør i Lego, har virksomheden nydt godt af sine investeringer i strategiområder som blandt andet e-handel.

Det skal ses i lyset af det globale coronaudbrud, som i perioder har lukket en del fysiske butikker rundt om i verden.

»Vores stærke produktportefølje appellerer til byggere i alle aldre, og vores opdaterede e-handelsplatform og agile, globale forsyningskæde gjorde os i stand til bedre at imødekomme efterspørgslen online«.

»Vi arbejdede også tæt sammen med vores partnere i detailhandlen for at sikre, at de kunne fortsætte med at forsyne deres forbrugere online«, siger Niels B. Christiansen i pressemeddelelsen.

ritzau