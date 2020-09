Ørsted henter ny topchef hos Grundfos

Det danske energiselskab Ørsted - som tidligere gik under navnet Dong Energy - har fundet sin nye topchef.

Fra årsskiftet starter Mads Nipper som ny administrerende direktør i selskabet. Det oplyser Ørsted i en meddelelse til fondsbørsen.

Mads Nipper kommer fra en stilling som topchef hos Grundfos, der er kendt for at producere pumper.

Ansættelsen af Mads Nipper kommer, efter at den nuværende topchef i Ørsted, Henrik Poulsen, tidligere har annonceret sin fratrædelse.

I Ørsteds bestyrelse er der stor tilfredshed med at kunne præsentere Mads Nipper som erstatning for Henrik Poulsen. Det fortæller bestyrelsesformand Thomas Thune Andersen.

»Med Mads Nippers store fokus på bæredygtighed og den grønne dagsorden, stærke personlige lederskab, store ledelseserfaring og fremragende resultater fra førende globale virksomheder er bestyrelsen overbevist om, at han er den rette person til at lede Ørsted i den næste fase af vores spændende rejse«, siger Thomas Thune Andersen i pressemeddelelsen.

I en unik position

Herhjemme er Ørsted blandt de større selskaber med over 6000 ansatte.

Selskabets forretning er bygget op om udvikling og drift af vindmølleparker. På verdensplan er selskabet førende inden for produktion af vedvarende energi.

Ifølge Mads Nipper står Ørsted i en unik position i forhold til at gøre en forskel i kampen mod klimaforandringerne.

»Jeg glæder mig meget til at blive en del af teamet i Ørsted og til at fortsætte Ørsteds succesfulde rejse hen mod at blive en af fremtidens globale ledere inden for vedvarende energi«, siger Mads Nipper i pressemeddelelsen.

For år tilbage var Ørsted et forsyningsselskab ejet af den danske stat. Men i 2016 blev det børsnoteret og er i dag en del af det ledende danske aktieindeks, C25.

Den danske stat er stadig hovedaktionær i Ørsted.

ritzau