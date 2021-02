Vestas tjener flere penge på større salg til USA

En stigende omsætning fra landene i Nord- og Sydamerika har sidste år været med til at løfte Vestas’ samlede salg.

Faktisk er det blevet løftet så meget, at omsætningen er endt højere end året før. Det viser Vestas’ regnskab for 2020, der er offentliggjort onsdag.

Den samlede omsætning er endt på 110,2 milliarder kroner. Det er en stigning på 22 procent i forhold til året før.

Bag stigningen ligger et stigende salg i blandt andet den region, der omfatter landene i Nord- og Sydamerika. Det vil derved sige eksempelvis USA. I denne region er omsætningen alene steget med 39 procent til 54,2 milliarder kroner.

Med fremgangen har den nord- og sydamerikanske region overhalet Vestas’ hidtil største region målt på omsætning. Det er den region, der omfatter Europa, Mellemøsten og Afrika. Derfor kaldes denne region EMEA-regionen.

Sidste år er omsætningen i EMEA-regionen gået tilbage med tre procent til 39,4 milliarder kroner.

For den sidste af de tre regioner, den der omfatter Asien og Stillehavsområdet, er omsætningen sidste år steget med hele 54 procent til 16,5 milliarder kroner.

Samlet set er Vestas’ omsætning altså vokset, og det har bidraget til, at Vestas har kunnet tjene flere penge i det forgangne år. Samlet ender overskuddet på 5,7 milliarder kroner. Det er en stigning på ti procent i forhold til året før.

»Bæredygtig energi tog et stort skridt fremad i 2020 ved at forbedre sin konkurrencedygtighed yderligere og være særdeles modstandsdygtig under den globale pandemi, hvilket var et stærkt vidnesbyrd om, at grøn energi kan udgøre fundamentet for fremtidens samfund«, siger Vestas’ koncernchef, Henrik Andersen, i en skriftlig kommentar.

For det nye år har Vestas en forventning om at øge sin omsætning yderligere.

Den konkrete forventning er en omsætning på mellem 119 og 126,4 milliarder kroner.

ritzau