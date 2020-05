Det blev skrevet som en vild fantasi: Hør lydteater om Kina, et virusudbrud og Mette Frederiksen som diktator

Forestillingen ’Made in China’ var for relevant til at vente. En teaterproduktion lavet af Aarhus Teater og Sort/Hvid bliver til podcast i samarbejde med Politiken.

Sigrid Johannesens teaterforestilling ’Made in China’ blev med coronakrisen pludselig skræmmende relevant.

I efteråret var hun på en måneds rejse i Kina for at indsamle materiale til en forestilling. Hendes mission var et stykke, der skulle nuancere vores tanker om magtfaktoren mod Øst.

Kunne vi afvise, at udviklingen i Kina var det gode bud på, hvordan vi skulle løse fremtidens udfordringer? Global opvarmning for eksempel. Et virusudbrud.

Det var nogle af de spørgsmål, instruktør Sigrid Johannesen ville stille for at udfordre sit publikum.

Pludselig lukkede Danmark. Det blev forbudt at gå i teater. Hele verden kæmpede med at bekæmpe udbruddet af coronavirus, mens Sigrid Johannesen måtte sande, at stykket aldrig ville få premiere som planlagt. Nu er det blevet til en podcast i et samarbejde mellem Sort/Hvid, Aarhus Teater og Dagbladet Politiken.

»Gaven er, at teksten er blevet mere og mere aktuel for hver dag, der er gået med coronakrisen. Derfor var det ubærligt, hvis ikke den kunne få liv, fordi vi ikke kunne opføre teaterstykket«, siger Sigrid Johannesen.

Den dokumentariske forestilling handler om en dansk kvinde, der rejser rundt i Kina sammen med en kinesisk kvinde, der har indvilget i at lære hende om landet. Under rejsen bliver hun suget ind i kommunistpartiet og dets diktatoriske fællesskab.

Her leger den danske kvinde med tanken om, at Mette Frederiksen bliver diktator og tager totalitære metoder i brug for at løse klimakrisen. Hun ser, hvordan kinesere går på kompromis med individualiteten for at løse fællesskabets problemer.

»Det har været skæbnens ironi. Det er ikke mere end et halvt år siden, at jeg skrev forestillingen. Nogle af tingene virkede så langt ude, men nu er det nærmest blevet overgået af virkeligheden«, siger Sigrid Johannesen.

Stykket bygger delvist på hendes egne oplevelser i Kina. Da hun kom hjem, stod hun med så meget interessant materiale, at hun ikke nænnede at lade fiktionen tage over.

To uger før præmieredatoen blev pusten dog taget ud af stykket. Kulturlivet blev sat på pause, og derfor måtte folkene bag opsætningen tænke hurtigt. Manuskriptet blev gentænkt, og det blev i stedet til en fortælling på lyd.

»Facebook flød allerede over af corona-style Facebook-produktioner, der, for mig at se, bar præg af at være nødløsninger. Vi kæmpede ret meget med at finde ud af, hvordan vi skulle få ’Made in China’ til at leve bedst - i et selvstændigt format«, siger Sigrid Johannesen.

Derfor beskriver hun det også som et held, at teksten viste sig egnet til lyd. Den er drevet af to fortællere og bygger på mange beskrivelser af scener. Publikum bliver sat ind i situationerne, som billedligt bliver forklaret. Derfor kan den også godt klare sig uden scenografi.

Fra kunstnerisk direktør på Sort/Hvid Christian Lollike lyder det, at den pludselige omstilling er en helt særlig mulighed for at nå ud til et bredere publikum som en form for radioteater.

»'Made in China' var en forestilling, der skulle spille for 60 mennesker. Nu kan vi potentielt spille i ørene på 100.000 mennesker. Det er da en gigantisk gave«, siger han.

Det er første gang, teateret producerer noget, der udelukkende skal leve på lyd. Det kunne de dog sagtens finde på at gøre igen, siger Christian Lollike.

