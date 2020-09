Madsen om Inger Støjberg: Det er så usigeligt dumt, at mine knoer bliver hvide

Madsen & Magten Madsen & Magten: DFs ledelseskrise, en syngende minister og Støjbergs #MeToo-moment Madsen & Magten: DFs ledelseskrise, en syngende minister og Støjbergs #MeToo-moment Madsen & Magten: DFs ledelseskrise, en syngende minister og Støjbergs #MeToo-moment Henter… 30:20 BLIV ABONNENT, OG LYT MED Du skal være abonnent for at lytte til denne automatiske oplæsning. Prøv første måned for kun 1 kr. Køb abonnement Allerede abonnent? Login

Historierne om sexchikane og sexisme fylder stadig overskrifterne, og i ugens 'Madsen & Magten' tager vi tråden op fra sidste uge, hvor det handlede om udenrigsminister Jeppe Kofod og hans sexsag fra 2008. Men i denne uge er det Venstre, der er kommet i centrum. Ikke fordi der er afsløret en sag om sexchikane i partiet, men fordi fungerende formand Inger Støjberg nu har fået spotlyset over på Venstre ved at indlede en diskussion om, hvad der er sexchikane. Og dét træk er ifølge Kristian Madsen ikke særlig smart:

»Det her viser Inger Støjbergs store styrke som politiker, men også store begrænsning. Med sit budskab om sexchikane rammer hun rent i forhold til dele af folkehavet, og hun provokerer. Men det kan du bare ikke, når du er partiets næstformand, for så skaber du en intern debat. Fra at kunne kigge på at Socialdemokraterne havde deres hygge med Jeppe Kofod og et kæmpe skænderi med De Radikale, så har hun nu åbnet en debat internt i Venstre. Og det er så usigeligt dumt, at mine knoer bliver hvide af at knytte næverne«.

I afsnittet kan du også høre om transportminister Benny Engelbrecht, der kører landet tyndt for at se på lokomotiver og CO2-venlige skraldebile. For hvad skulle han ellers lave, mens han venter på, at Mette Frederiksen siger, det er hans tur til at lave politik?

Og til sidst skal vi forbi Dansk Folkeparti, som, hvis partiet var en luftballon, efterhånden svæver alt for tæt på jorden. Væk er de mange ture under svimlende høje luftlag, og nu tænker alle, om Kristian Thulesen Dahl er den rette skipper. Eller om den unge førstestyrmand Messerschmidt skal overtage. Kristian Madsen ved intet om balloner, men han har en ret klar ide om hvilken dødvægt, der skal smides overbord næste gang, hvis der skal luft under DF.