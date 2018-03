Ude midt i ingenting: Natur og luksus går hånd i hånd på nyt svensk hotel Til december kan du bo på hotellet Arctic Bath højt mod nord i det svenske Lapland.

Et nyt hotel ser dagens lys til december. Helt oppe i det nordlige Sverige lige midt i naturen. Her bliver der rig mulighed for at fiske, gå ture i skoven, nyde wellness, se på dyreliv eller på nordlys.

Hotellet hedder Arctic Bath og ligger på floden Lule älv i Harads. Om vinteren vil hotellet være frosset fast til floden. Og om sommeren vil det flyde.

Foto: Arctic Bath Om vinteren vil hotellet være omringet af is, når floden fryser til.

Ifølge en pressemeddelse fra Arctic Bath får hotellet seks dobbeltværelser, en restaurant og en bar. Wellnessafdelingen kommer til at byde på sauna, et koldtvandsbad og spa-behandlinger. Og fra en udendørs pool i midten af hotellet kan man nyde synet af nordlys, hvis man er så heldig.

Foto: Arctic Bath Hotellet får seks lyse dobbeltværelser med pejs og udsigt til floden.

Bertil Harström og Johan Kauppi står bag hotellets arkitektur og design og er inspireret af Treehotels succes, som tilbyder gæster overnatning oppe i træerne i Harads’ skove.

Foto: Arctic Bath I midten af hotellet kan man hoppe i bassinet og nyde den åbne himmel.

Hotellet er designet med træstammer, som før i tiden blev brugt i Sverige til at transportere med på vandveje. Ofte blev træstammerne fastholdt i strømfaldene og lavede trafikprop på vandet. Denne trængsel af træstammer er inspirationen til hotellets ydre.

Arctic Bath forventer at åbne i december 2018. Hotellet kan også bookes til events og private arrangementer.

Priserne starter fra 5.500 svenske kroner (ca. 4000 kroner) for en overnatning.

Arctic Bath, Hedavan, 960 24 Harads, Sverige