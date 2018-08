Steninge vandrehjem har åbent hver dag over sommeren, men lukker ned om vinteren. Steninge Vandrarhem

Stedet ligger lige ud til den 370 kilometer lange cykelrute ’Kattegattleden’, der går fra Helsingborg til Göteborg, og som er blevet udnævnt til Europas bedste cykelrute. Et oplagt pitstop på cykelturen.

En halv times kørsel fra Falkenberg Strandbad ligger Steninge Vandrerhjem. Per Carlsson, der driver stedet sammen med sin kone Catarina Arvidsson, er regerende verdensmester i at lave grød. Prøv for eksempel en grød toppet med rødbeder, salat, svampe og skimmelost. Slut af med dessertgrøden med flormelis, flødeskum og jordbær.

Spisestedet er en tidligere præstegård og ligger ude ingenting, så man skal vide, hvad man kører efter. Her får du helt sprøde stenovnspizzaer i rustikke rammer med ølflasker hængende fra loftet, træbænke med lammeskindstæpper og fint udsyn til køkkenet. Er det godt vejr kan du sidde udenfor eller i havens drivhus. De skifter mellem forskellige pizzamenuer, og der fås pizzaer med lam, asparges, grønkål og pølser eller de helt traditionelle med tomat, basilikum og mozzarella. Prøv lidt forskelligt og del. Bestil bord i meget god tid. Prostens Pizza

Lisa Lemke og Marcus Nordgren åbnede for 5 år siden Prostens Pizza, der ligger 10 minutters kørsel fra Falkenberg Strandbad.

Hoteltjek: Svensk spaophold udløser 40 minutters jagt på et stille øjeblik Svenske Falkenberg Strandbad ligger i et roligt område helt ud til vandet. Men træder du ned i spaområdet, bliver roen skiftet ud med lidt for meget gang i den.