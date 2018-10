5 oplevelser du ikke må misse: Byen med nogle af Egyptens mest spektakulære attraktioner Bliv guidet til det, du ikke må misse på en tur til evigt fascinerende Luxor i Egypten.

Det er nemt at fortabe sig i den oldtid, der er alle vegne i Luxor i Egypten, og som er grundlaget for byen i den sydlige del af landet.

Sådan kommer du til Luxor

Flytransport: Ingen direkte ruter fra Danmark, men Egyptair og flere europæiske flyselskaber flyver flere gange ugentligt fra København eller Billund med mellemlandinger og via Cairo. Priser fra ca. 3.500 tur/retur, afhængigt af sæson. Ofte noget billigere at booke pakkerejse med charterfly, der flyver via Hurghada. Bus fra Hurghada ca. 4 timer. Visum til Egypten koster 25 US dollars (160 kroner) i ankomstlufthavnen eller ca. 225 kroner ved forudbestilling hos rejsebureau. Ved køb af visum i ankomstlufthavnen kan der kun betales kontant med amerikanske dollars.



Lokaltransport: Der er ikke rigtig nogen offentlig transport i Luxor, og de fleste besøgende benytter taxa til længere ture. Taxaer er billige, og det kan som regel betale sig at forhandle en pris for en halv eller en hel dag, hvis man skal langt omkring. Forvent at skulle betale hvad der svarer til 150-200 kroner for en hel dag, men prisen afhænger altid af forhandlingstalent.

Fra lufthavnen: De fleste hoteller tilbyder mod betaling at hente gæster i lufthavnen, men ellers er taxa til 50-75 kronereller forudbestilt transport med rejsebureau det letteste. Det tager ca. 15 minutter fra lufthavnen til Luxor centrum.

Rejsetidspunkt: Luxor kan besøges året rundt, blot man er forberedt på, at sommermånederne er meget varme med temperaturer på op til 40 grader. Spadsereture, rideture m.v. mest behageligt mellem oktober og april med middeltemperatur på 25 grader. December og januar kan være kølige, særligt om natten med temperaturer ned til 5 grader.

Sikkerhed: Udenrigsministeriet fraråder ikke rejser til Luxor.

De gamle egypteres templer, grave og monumenter har tiltrukket turister i mindst et par tusind år. Men der er også oplevelser i Luxor, som ikke nødvendigvis har noget med det gamle Egypten at gøre. Tag med her.

1. Spadseretur: Lokale Luxor



Foto: Mette M. Jensen

Det almindelige og helt lokale liv udspiller sig i små støvede sidegader uden asfaltering, hvor vasketøjet hænger til tørre mellem beboelsesblokkene, og trafikken mest består af æselkærrer, skramlede cykler og enkelte knallerter, der i en sky af støv drøner gennem gaderne. Allerede tidligt om morgenen er handlende på plads på små markeder med frugt og grønt, og sko på tæpperne foran moskeen vidner om, at også hér er der åbent fra morgenstunden. Larmende børn i uniform og med vandkæmmet hår ankommer til skolerne i hestevogn eller bil, og de lokale butikker slår en efter en dørene op.

Der er garanti for at se et andet og meget mere lokalt Luxor end det, man ser på den mere slagne turistvej, hvis man tager med på en Pop Up Walk i Luxor. Danske Mette Mørch Jensen og engelske Lesley Haman har i flere år arrangeret spadsereture på både Østbredden og Vestbredden i Luxor.

Mette, der har boet i Luxor i 20 år, styrer slagets gang denne morgen. Mødestedet er Balsameringsmuseet på Nilpromenaden, og herfra går det i behageligt tempo til fods nordpå ud af byen mod det store Karnak-tempel. Gruppen denne morgen er stor og består af både fastboende udlændinge, turister og nogle egyptiske kvinder. Nogle går rask til for at få motion, andre er der for selskabets skyld, og turisterne, der har læst om Luxors Pop Up Walks på nettet, er med for at se Luxors lokalliv.

Dagens rute fører gruppen gennem den nordlige del af Luxor og til bagsiden af Karnak-templet. Her bestemmer et par stykker sig for at gå om til indgangen og betale for at komme ind i selve templet. Resten af gruppen vender om og spadserer tilbage til udgangspunktet ved Balsameringsmuseet, og turen ender med at komme op på næsten 8 km alt i alt.

Én gang om ugen mellem oktober og april arrangerer Mette og Lesley en Pop Up Walk enten på Østbredden eller på Vestbredden. Turens mødested, omtrentlige rute og længde bliver annonceret på Facebook, og så møder man bare op og spadserer med. Det er gratis.

Se mere her (på Facebook)

2. Grønt er godt: Havevandring på Winter Palace

Foto: Louise Alkjær





Græsplænen føles som et tæppe, et tykt tæppe af blødt grønt fløjl. Plænen er i mere end 100 år blevet betrådt af adskillige berømte fødder tilhørende folk som statsoverhoveder, kongelige, kunstnere og skuespillere. For ikke at tale om arkæologen Howard Carter, som i 1922 opdagede barnekongen Tutankhamons grav ovre i Kongernes Dal.

Selv om Luxor er omgivet af marker, palmelunde og masser af grønt, kan en oldtidsmørbanket besøgende godt trænge til at hvile øjnene og botanisere lidt under kultiverede forhold. Midt i Luxor ligger en af Egyptens ældste og flotteste haver, anlagt i 1886. Haven hører til det fornemme Winter Palace Hotel, men alle kan besøge den velplejede have, også selv om man ikke bor på hotellet. Her er trafikstøj fra promenaden og Nilen så dæmpet, at man kan høre palmebladene rasle i den lette brise.

De høje slanke palmer står side om side med mere end 100 år gamle indiske kapoktræer, afrikanske pølsetræer, figentræer og et væld af eksotiske buske og blomster. Tidligere fungerede haven også som køkkenhave for hotellet, og selv i dag er haven leveringsdygtig i både bananer, appelsiner og limefrugter.

Alle træer er tydeligt mærket med navn, slægt og alder, og med mere end 50 forskellige arter i haven er der rig mulighed for at slippe sin indre botaniker løs. Havens diversitet tiltrækker også masser af fugle, der pipper, skræpper og triller løs. Her er især mange hærfugle, men en rovfuglefamilie holder også til i haven og har gjort det i årevis.

Havevandringen kan passende sluttes af med en gin og tonic på hotellets terrasse, mens solen går ned, og mørket falder på. Hvis man vil se solen gå ned bag bjergene, må man om på forsiden af hotellet. Terrassen, der ligger her, har nemlig udsigt over Nilen og Vestbredden.

Prisniveau på drikkevarer: Moderat.

Winter Palace, Cornish el-Nile, Luxor. Man skal gennem hotellets reception for at komme ud i haven.

3. Sejlads på Nilen: Færgetur med de lokale

Foto: Jeanette Agdal





Med hostende og spruttende motor kanter den lille lokalfærge sig forbi andre både og når endelig ud midt på Nilen. Færgen er udsmykket med oldegyptiske motiver og har været flot engang, men alt er dækket af årtiers snavs og støv. Der er ikke stuvende fuldt om bord, men myldretiden er ovre for i dag.

Tidspunktet lige inden det bliver mørkt, når støvet og heden har lagt sig, og fuglene, der er ved at gå til ro, synger en sidste højlydt aftensang i træerne langs Nilpromenaden, er det allermest oplagte til en færgetur. Men lokalfærgen sejler døgnet rundt mellem Nilens to bredder, og det er en oplevelse uanset tidspunkt.

Nogle betuttede unger, der hænger i mors skørter, kigger forsigtigt på turisterne, mens et par fnisende knægte åbenlyst stirrer, og nogle generte tøser ikke rigtig ved, om de skal grine eller kigge væk. De får alle sammen en reprimande af en gammel mand. Han overtager underholdningen og tilbyder i stedet for en ublu pris at pudse vores sko. Da han får afslag, har han et par andre ting i ærmet: taxakørsel, guidet tur til seværdigheder eller besøg på restaurant. Han skal nok sørge for den helt rigtige pris. Han affinder sig dog efter et par minutter med et klart nej tak, og resten af overfarten foregår uden salgstricks.