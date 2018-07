Hverken Yellowstone eller Sverige er nødvendigt: Du kan se både vilde bisoner, elge og heste i sommervarmen herhjemme Bisoner, bævere, elge, heste, kronhjorte, sæler og ikke mindst ulve lever vildt i den danske natur.

FOR ABONNENTER

Du behøver ikke tage flyet til USA for at se bisoner i Yellowstone eller køre rundt i Sverige for at opleve elge ude i naturen.