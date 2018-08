Millionsatsning trækker mountainbikere til Trysil i rekordtal Efter stor millionsatsning er danskernes norske vinterfavoritsted for alvor ved at hente gæster til om sommeren også.

Siden 2016 har det norske skisportssted Trysil postet adskillige millioner i at gøre området til en sommermagnet for mountainbikere. Når de sidste investeringer i 2018 er færdige, er der lagt i alt 19 millioner norske kroner (cirka 14,6 millioner danske) i projektet, der endda kun er halvvejs.

Men allerede nu bærer de mange millioner frugt. Det viser sommerens besøgstal fra mountainbikeruterne i Trysil. 116.000 kørte på stierne i 2016. Det steg til 155.000 i 2017. Indtil videre har godt 103.000 kørt i 2018, men sæsonen løber frem til 14. oktober. Det glæder naturligvis turistchef i Trysil Gudrun Sanaker Lohne.

»Vi er indtil videre meget tilfredse med øgningen i cykelanlægget i denne sommer. Det gode sommervejr har ikke været helt optimalt for os. Men at så mange vælger fjeldet frem for stranden, viser, at vi har gjort noget rigtigt med cykelsatsningen«.

Også snart klar til elcykler

Gudrun Sanaker Lohne forklarer, at de næste udviklingsplaner ligger klar. Blandt andet skal der anlægges specifikke cykelspor til det voksende marked for elcykler.



»Vi er ikke i tvivl om, at der vil være flere og flere, der vil køre på elcykel fremover. Vi mener, at det er vigtigt også at tilrettelægge spor for den cykeltype. Det giver mulighed for, at endnu flere kan cykle i vores natur«, siger Gudrun Sanaker Lohne, der også er parat med endnu et mountainbikespor fra Trysil til naboområdet Fageråsen.

»Vi vil i de kommende år udvikle cykeloplevelserne i det område, for der er mange, der bor i hytter og lejligheder her i løbet af sommeren og efteråret«.

Trysil er ikke det eneste vintersportssted i Norden, der satser på at øge sommerens besøgstal ved at etablere mountainbikeruter fra børnevenlige stier til halsbrækkende downhill. Det sker fra de nordligste steder og ned til Sveriges sydligste skianlæg Vallåsen og Isaberg. På sidstnævnte startede man forsigtigt med to spor i 2012, fortæller Louise Söderlund, direktør på Isaberg.



»Nu har vi 13 spor samt pumptrackbaner til børn og voksne. Vi arbejder kontinuerligt med at vedligeholde og bygge ud på vores moutainbikeområde, der er et vigtigt produkt for os«.