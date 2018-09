Hoteltjek: Morgenmaden er i verdensklasse på nyt hotel i populært London-kvarter Østen møder Vesten på Nobu Hotel Shoreditch i London, hvor morgenmaden er så god, at også folk, der ikke er gæster, bør spise der.

Først er der serveringen 'Nobu-Style Full English' med særheder som japansk Kurobuta-pølse, confiterede shiitakesvampe og almindeligheder som æg, bacon, tomat og sprødstegt blodpølse. Og så er der bagværkskurven med croissant med hvid matchachokolade og svampet muffin på miso. Lad det være sagt med det samme: Morgenmaden på det forholdsvis nyåbnede (sommeren 2017) Nobu Hotel Shoreditch i London er på denne hoteltjekkers top-5 over verdens bedste hotelmorgenmad (Amansara i Siem Reap i Cambodja, Hotel Albrici i schweiziske Poschiavo, Finse 1222 i Norge og japanske Nihon No Ashitaba er også på listen).

Nobu Hotel Shoreditch er en del af Nobu Hotels-kæden, der i ejerkredsen har Robert de Niro og den japanske mesterkok Nobu Matsuhisa, som hotellerne er opkaldt efter. I øjeblikket findes otte hoteller verden over, mens syv mere er på vej. Og det kan man glæde sig over i blandt andet Toronto, Chicago og Barcelona, hvor der inden længe åbner nye Nobu-hoteller. Den lille kæde kan nemlig noget med stilrent design. Og så altså morgenmad, der dog ikke er en del af værelsesprisen.

Beliggenhed: Som navnet antyder, ligger hotellet i det tidligere arbejderkvarter og nu hippe London-bydel Shoreditch.

Om Nobu Hotel Shoreditch

Nobu Hotel Shoreditch, 10-50 Willow Street, Shoreditch, London Godt:

Eminent morgenmad

Stilren indretning

Glimrende beliggenhed Skidt:

Tænd og sluk-lyset forvirring

Morgenmad ikke en del af værelsesprisen

Tæt på superrestauranter som Lyle's of London, burgerjoints à la Dirty Burger, moderne thai hos Smoking Goat, vidunderkaffe på Allpress, vinylpladebikse, secondhand-tøjbutikker og generel skøn London-stemning.

Indretning: Øst møder vest beskriver bedst indretningen. Der er skydedøre som i et japansk ryokan for vinduerne på værelset, der er holdt i sort lak, rå beton og fine japanske detaljer i dekorationerne. Selv øllene i minibaren er japanske, og der er naturligvis også er mærkevare-sake.

Foto: Sune Højrup Bencke Der er mange fine østen-detaljer på værelserne på Nobu Hotel Shoreditch.

Badeværelset er til gengæld blændende hvidt med en håndvask af guld (næppe ægte). Eneste alvorlige minus er endnu et uforståeligt tænd og sluk for lyset-cirkus, der kræver en mellemlang ingeniøruddannelse at blive klog på. Natlampen nåede for eksempel aldrig at komme i brug ...

Foto: Sune Højrup Bencke De fineste værelser på hotellet har egne altaner ud mod den fine gårdhave.

Faciliteter og service: Ud over hotellets 141 værelser findes også café i receptionen, en fin japansk have at sidde ude i, drinkstedet Lobby Bar samt naturligvis hotelrestaurant, der har flere af Nobu Matsuhisas fortolkninger af japanske klassikere på kortet. Politiken spiste der dog ikke.

Konklusion: Du bor godt på Nobu Hotel Shoreditch. Gennemført stil, glimrende beliggenhed. Morgenmaden er så god, at du bør spise på hotellet, selv hvis du bor et andet sted. Men du betaler også for oplevelsen. Hotellets billigste værelsestype, et Deluxe Room, starter ved cirka 1.600 kroner for en nat.