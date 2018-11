Vandtur til Bali: Smukt anrettede risterrasser og kaffebønner, der 'høstes' i dyrelort Flot natur, god mad og smilende mennesker. Det er essensen af Bali. Her er fokus på fem 'strålende', rislende og bølgende vandoplevelser.

Vandgang til templet Tanah Lot

Foto: Ulla Lund Tanah Lot er det mest spektakulære af syv vandtempler. Man kan gå rundt om det efter at have forceret tidevandet.

Tanah Lot er det mest spektakulære af syv vandtempler. Man kan gå rundt om det efter at have forceret tidevandet. Foto: Ulla Lund

Navnet betyder ’Templet i havet’, og det er præcis, hvad det er. Fra parkeringspladsen forcerer vi først gader med souvenirboder, før vi når tempelpladsen med trapper. Alene udsigten over det frådende hav med flere meter høje bølger er gåturen værd. Midt i dette blå inferno rager den lille spidse klippeø med Tanah Lot fredsommeligt op, et tempel man ikke kan komme ind i.

Templet fra 1600-tallet består i dag til dels af kunstige sten, fordi det var ved at styrte sammen for flere årtier siden. Alligevel er det stadig et umådeligt vigtigt hindutempel; og et af syv vandtempler, der blev bygget, så man fra alle sider kan se til det næste.

Fakta Sådan kommer du til Bali Albatros arrangerer denne tur, som varer 17 dage. Første uge er rundrejse i en25 personers gruppe med dansk rejseleder, resten badeferie på egen hånd i Sanur. Rejsen koster 17.594 kr., heraf eneværelse for 3.598 kr. dertil middage og de fleste frokoster. Rejsen: Først med fly til Doha (6 timer), så et par timers ophold før ca. 10 timer til Denpassar. Overnatning: På Bhanuswari Resort og Spa ved Ubud får vi et sjovt og lærerigt kokkekursus – efter indkøb på marked. I Munduk på højtliggende Puri Lumbung Cottagesbor vi ved rismarker og senere ved Prama Sanur Beach i badebyen Sanur. Årstid og vejr: Tropisk klima med høj luftfugtighed i våd sæson fra oktober til marts – og derfor billigere end i den absolutte højsæson i juli/august. Gennemsnitstemperaturen for året er omkring 28 grader, dog køligere opad i det centrale højland. Tips: Drejer noget af rejsen sig især om badeferie, så tjek hvordan tidevandet er. Ved f.eks. Sanur er vandet for lavt cirka halvdelen af dagen. Så er en supplerende pool dejlig. Vis mere

På Bali praktiseres en særlig form for hinduisme, der er blandet med naturtro animisme, som kræver daglige offergaver alle steder.

Tanah Lot gør sig bedst ved solopgang og -nedgang, hvor templet står i silhuet, og hvor der er få besøgende. Men vi besøger det, ligesom de fleste, om dagen.

Tidevandet er ved at løfte sig fra lav- mod højvande. Havdis lægger et smukt sløret skær over sceneriet; med klipper og træer til en side – og masser af besøgende til den anden. I midten, bag tempel-øens læ, er vi nogle turister, som svupper ud mod øen over glatte, algebegroede sten, hvor vandet endnu kun står i sandalhøjde.

Nogle turister vælger at forcere de flade klippesten langs siderne og vove sig forbi vagter med røde flag, der signalerer, hvortil det er sikkert at gå ud. Men selfiefolket vil have mere vildt hav som baggrund. Det får de, for der skyller uforudsigeligt høje bølger ind og rammer de yderste. Flere af dem er ved at skylle ud og står i vand til livet, med druknede mobiler og kameraer.





Krydderier og velsmagende luwak-kaffe

Foto: Ulla Lund Nellikeplukker på bambusstige.

Nellikeplukker på bambusstige. Foto: Ulla Lund

Sanserne kommer på overarbejde, da vi trekker afsted fra vores hotel Puri Lumbung Cottages. Hytter og huse ligger smukt direkte til risterrasser i den frodige bjergby Munduk i 1.000 meters højde. Først går turen lige ud via skov og små plantager – så nedad og over spinkle broer af bambusrør. Vores lokalguide Juri er bogstaveligt talt en vandrende informationskilde og viser os blandt andet duftende nelliketræer med høstklare blomster, avokado, kaffetræer, muskat og kakao.

Nellikehøsten foregår fra 15-20 meter høje stiger bygget af lange, tykke kæmpebambus. Jeg får højdeskræk af at se mænd i toppen af stigerne, der er konstrueret med et rundt stykke træ ført på tværs med en smal fods bredde ud på begge sider af det tykke bambusrør.

På stien fylder skønne tropelyde ørerne og aromatiske dufte når næsen. Efter en time er vi ved det 25 meter høje vandfald Tanah Braak, hvor vandet buldrer smukt og smalt ned i alt det grønne.

I et større træskur en halv times gang væk sælges friske krydderier og kolde drikke – foruden en yderst speciel kaffe: Det desmeragtige dyr luwak lever i området og elsker kaffebønner. Dyret har enzymer i tarmen, der opløser skallerne, men lader bønnerne glide intakte ud. De lokale indsamler, vasker, tørrer og rister bønnerne. Kaffen, vi får, er mild og rigtig god – og styrker os til hjemvejen.

Foto: Ulla Lund Luwaken ligner et desmerdyr. Når kaffebønner, som de elsker, har passeret deres tarm, forvandles de til en kraftfuld delikatesse. Her er en vasket og tørret luwak-lort, før bønnerne ristes og indgår i kaffebrygning.

Luwaken ligner et desmerdyr. Når kaffebønner, som de elsker, har passeret deres tarm, forvandles de til en kraftfuld delikatesse. Her er en vasket og tørret luwak-lort, før bønnerne ristes og indgår i kaffebrygning. Foto: Ulla Lund

Foto: Ulla Lund

Først går, dernæst nærmest glider vi nedad og går videre via en tæt bevokset, smuk dal. De næste tre kvarter gør alle åndeløse i nydelse over den frodige skov, men især af at gå og småklatre opad.

Bjergområdet er eventyrligt smukt og kun lidt besøgt. Hotellet er rustikt på den suveræne måde; man sover godt til lyden af duvende risplanter, en rislende flod og til duften af træer og blomster. Og mens solen bliver rødgylden, nyder vi øens flotteste udsigt fra solnedgangsbaren med friskristede banansnacks, iskold øl og udsigt over risterrasser, bjerge, hav og helt til øen Java overfor.





’Etagebad’ i hellige masserende stråler

Foto: Ulla Lund Små og blide stråler fra et par meters højde gør virkeligt noget ved muskler i nakke og skuldre.

Små og blide stråler fra et par meters højde gør virkeligt noget ved muskler i nakke og skuldre. Foto: Ulla Lund

Hot Spring Bajar skjuler sig i en frodig skov mod nord, ikke langt fra Lovina Beach. Vi går først ned i det største af tre svovlholdige bassiner med hellige kilder. Mineralerne gør vandet uklart, og trapperne derned er glatte. Men det føles rart at plaske i det 37 grader varme vand og mærke de lave bløde, masserende stråler, der springer ud af gamle stenfigurer. Disse er dog intet mod de 4 meter høje hårde kaskader i nederste bassin. Strålerne gør godt og ondt på gamle infiltrationer. Bajar er et berigende bad med stemning af et sted med betydning og historie.

På udvejen, og vel forbi de sædvanlige boder, ankommer en ny handlende til parkeringspladsen. Det er Marko, som med et smil slår støttebenene ned på sin knallert og åbner sit bageri med et ’thumbs up’. Hans små brød er lækre og luftige, og han er som de fleste på Bali venlig og nysgerrig.

Der er mange besøgende, lokale og turister i Air Panas – så kom tidligt eller sent på dagen.