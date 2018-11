EasyJet vil have elfly i luften inden 2028 Easyjet vil flyve på strøm mellem Amsterdam og London. Forsker er både positivt stemt og lettere skeptisk.

Easyjet har en vild ambition. Det engelske lavprisflyselskab vil i løbet af 10 år flyve med eldrevne fly på ruten mellem London og Amsterdam, der er en af Europas travleste.

Selskabet begyndte i 2017 et samarbejde med det amerikanske firma Wright Electric for at kunne bygge batteridrevne fly til flyvninger på mindre end to timer inden 2027, skriver check-in.dk.

»De teknologiske fremskridt inden for elektrisk flyvning er virkelig spændende, og det går hurtigt«, siger Easyjets koncernchef, Johan Lundgren, til flybranche-sitet.

Ifølge check-in.dk samarbejder Wright Electric med spanske Axter Aerospace om at konvertere et eksisterende turbopropfly til et hybridfly med både en konventionel motor og en elektrisk motor. Det nye hybridfly får plads til ni passagerer og skal efter planen være klar til testflyvninger allerede næste år.

Ser frem til en hybrid

Det glæder Lasse Aistrup Rosendahl, der er professor ved Institut for Energiteknik på Aalborg Universitet.



»Mig bekendt er Easyjet de eneste, der vil det her. Det er vigtigt, at der er nogen, der tror på området og forsker i det. Det synes jeg er positivt«, siger Lasse Aistrup Rosendahl, der dog også møder 10-års udmeldingen med en vis skepsis.

»Personligt har jeg lidt svært ved at tro på, at det kan lade sig gøre, også set i lyset af hvor svært vi har ved at få personbiler over på el med rimelig rækkevidde«.

Lasse Aistrup Rosendahl mener, at det kan være mere relevant at kigge på nye typer af brændstof og ikke fuld elektrificering af fly.

»Jeg ser mere en fremtid baseret på hybridteknologi med begge dele – el til at cruise med og brændstof til at lette med. Det er en god kombination«.

Check-in.dk skriver, at Axter Aerospace allerede flyver med et to-sæders hybridfly med navnet AX-40S. Det kommende ni-sæders fly, der er planlagt til London-Amsterdam-ruten vil have fire gange så stor motorkraft som to-sæders flyet.

Derefter kommer et 50-sæders fly, mens det ultimative mål er et elektrisk drevet fly med 186 sæder, hvilket svarer til antallet af sæder på en række af Easyjets nuværende Airbus A320-fly.