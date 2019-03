Alternativ shopping i Barcelonas snævre gader

1Gadekunst og genbrugsmaterialer

Rygsække, tasker, punge, cykelsadler, sadelbetræk og pedalbånd, skabt af genbrugsmaterialer (hovedsageligt plastik) og prydet med original kunst. Hos Pinzat skabes cool, humoristiske og hippe ting til storbymennesker på farten. Her er rygsækken eksempelvis lavet af genbrugs-pvc med en sikkerhedssele som rem, prydet med tegneseriefigurer i stærke farver.

Foto: Hanne Olsen

De to billedhuggere Samuel Nualart og Dolça Teruel udviklede konceptet for snart 15 år siden og var nogle af de første, der skabte nyt af genbrugsmaterialer. De tilsatte kunst inspireret af New Yorks graffitiscene i 1970’erne samt en passion for cykler. Mottoet er, at produkterne skal være slidstærke, derfor anvendes der bl.a. tredobbelt pvc, som bruges til lastbiler samt sikkerhedsseler og vandtætte lynlåse, ligesom kunsten håndtrykkes i holdbare farver. Pinzat har omkring 30 kunstnere fra hele verden tilknyttet butikken, hvoraf de fleste er gadekunstnere og bor i Barcelona.

Fakta Turen til Barcelona Klimaaftryk tur-retur Fly: 595 kg CO 2 per person Bil: 556 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 171 kg CO 2 per person Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner

Produkterne fremstilles i et lille værksted, som ligger i forlængelse af butikken, og man må gerne kigge indenfor.

Pinzat, Carrer de Grunyí 7

2Nostalgisk kolonialbutik

Der er trængsel omkring de utallige brune papir- og lærredssække og trækasser med ris, mel, chokoladeknapper, tørrede frugter, bønner, nødder og mandler samt metervis af hylder med marmelader, olier, eddiker, krydderier og te. At træde ind i Casa Perris er som at træde ind i en lille tidslomme. Butikken, der bugner af kvalitetsprodukter, har eksisteret siden 1940, og hverken konceptet eller indretningen har ændret sig synderligt siden. Dog har nye tider også bragt økologien i fokus.

Foto: Hanne Olsen

Du trækker et nummer ved indgangen, så du behøver ikke at stå i kø. I stedet kan du se dig omkring, mens du venter. Når det bliver din tur, går en af ekspedienterne i brune forklæder med dig rundt i butikken, øser op, vejer, måler og taster ind på en lille tablet, hvorefter du betaler ved kassen ved udgangen.

Casa Perris, Plaça Comercial 2





3De analoge fotoentusiaster

I en af El Borns smalleste og mest charmerende gader finder du Lomography, et lille paradis for analoge fotoelskere. Her dropper folk ind og deler fototips og tricks i sofaerne eller får et godt råd af en af ekspedienterne, der tager sig god tid til kunder og besøgende.

Foto: Hanne Olsen

Butikken har et pænt udvalg af hi-fi og Lomo-kameraer, bunkevis af film samt kameratilbehør som remme i alskens farver og mønstre, alternative postkort og notesbøger. Her er også en fotovæg og løbende små fotoudstillinger. Bagerst i butikken er der et lille værksted, der tilbyder reparation af kameraer.

Lomography ligger i El Borns mest fotograferede gade, så der er stor sandsynlighed for, at du render ind i en modeoptagelse eller et filmhold, der er i gang med at skyde en musikvideo.

Lomography Embassy Barcelona, Carrer d’en Rosic 3

4Ekstravagante søde sager

Pastisseria Hofmann gemmer sig bag en yderst diskret facade, men den liflige duft af søde sager når ud på gaden og leder dig på vej. Butikken har chokoladefarvede vægge og gulve og inventar i rustikt træ. Der er to afdelinger, en med croissanter og wienerbrød samt en med konditorkager.

Køen er lang om morgenen ved disken med croissanterne, der er udråbt som Spaniens bedste. De fås i en klassisk smørudgave og med fyld af bl.a. hindbær, mandel, mango, mascarpone, marcipan og chokolade.