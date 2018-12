Rejsebureau om rejser til Marokko: »Indtil videre fortsætter vi som planlagt«

Udenrigsministeriet råder rejsende til at udvise ekstra forsigtighed i hele Marokko. Rejsende skal undgå at vandre på egen hånd.

Efter dobbeltdrabet på den danske kvinde Louisa Vesterager Jespersen og hendes norske veninde Maren Ueland, råder Udenrigsministeriet nu rejsende til at udvise »ekstra forsigtighed i hele landet«.

Rejsevejledning til Marokko Udenrigsministeriet anbefaler, at rejsende udviser ekstra forsigtighed i hele Marokko

Risikoen for terror anses som »middel«. Der har ikke været angreb siden 2011.

På vandreture råder Udenrigsministeriet rejsende til ikke at vandre på egen hånd i bjergområderne i Marokko, herunder på Mount Toubkal. Rejsende bør kun anvende anerkendte trekking-firmaer og guider med lokalkendskab, og overveje muligheden for at trekke i en større gruppe.

Udenrigsministeriet kommunikerer løbende via apps som Rejseklar, Danskerlisten og Facebook om, hvordan man som rejsende i Marokko bør forholde sig.

De fleste danskere har ingen problemer under besøg i Marokko.

Rejsebureauer følger situationen tæt

Rejsebureauet Viktors Farmor, som specialiserer sig i kultur- og naturrejser for grupper, sender allerede i morgen fredag en gruppe på 20 deltagere til Marrakesh i Marokko, som 30. december får følgeskab af endnu en gruppe på 19, fortæller marketingchef Esben Gynther.

»Vi følger selvfølgelig Udenrigsministeriets rejsevejledning og tager hele tiden bestik af situationen. Indtil videre fortsætter vi som planlagt«, siger han og fortsætter:

»Vi er også konstant i kontakt med vores rejseledere på stedet og følger situationen minut for minut. Fordelen ved vores rejser er, at man rejser i en gruppe og har både en lokal guide og en dansk rejseleder med på turen. Det giver en større tryghed for de rejsende«.

I 2019 planlægger Viktors Farmor at sende 40 grupper med mellem 14 og 16 deltagere til Marokko. Marketingchefen forventer, at bureauet i alt i 2019 vil sende 300-400 rejsende til det nordafrikanske land.

»Vores rejsende skal også op i Atlasbjergene, men dog ikke til Imlil, hvor tragedien fandt sted«, siger Esben Gynther.

Han forklarer, at Viktors Farmor torsdag morgen ikke har hørt noget fra deltagerne på turene 21. og 30. december, men rejsebureauet er blevet ringet op af medier som Ritzaus Bureau og Danmarks Radio.

Marokko anses ikke som et farligt land

Charterbureauet Spies har ikke længere charterrejser til Marokko, hvilket man havde tidligere til Agadir, som var et populært rejsemål for sol- og badegæster, fortæller kommunikationschef Torben Andersen.

»I 2018 har vi sendt 400-500 gæster til Marokko på individuel basis, og for tiden har vi 50 rejsende i henholdsvis Agadir og Marrakesh. Vi har ikke hørt noget fra dem, men følger hele tiden udviklingen via Udenrigsministeriets rejsevejledninger, da vi ikke selv har folk på stedet«, siger Torben Andersen.

Charterbureauet Tui – det tidligere Star Tour – har omkring 30 gæster fra Norden i Marokko. Heller ikke hos dem har man hørt fra de rejsende i Marokko, hvoraf de fleste befinder sig i Agadir. I år sender bureauet omkring 1.000 turister til Marokko, fortæller pressechef Mikkel Hansen.

»Marokko anses ikke for at være et specielt farligt land, men vi fraråder vores gæster at gå ud på egen hånd efter mørkets frembrud. Om aftenen er det bedre at gå ud i en gruppe og med en guide«, råder han og tilføjer, at også hos Tui følger man udviklingen løbende og holder sig til Udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Ifølge Udenrigsministeriet har de fleste danskere ingen problemer under besøg i Marokko.