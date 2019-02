12 oplevelser i Barcelona: I Gràcia finder du et afslappet lokalliv og kan nyde to Gaudí-bygninger

Gràcia-kvarteret er Barcelonas lille by i storbyen. Her kan man slippe sin indre boheme løs blandt de lokale og nyde et par af Antoni Gaudís arkitektoniske mesterværker.

Catalanske flag vajer fra balkonerne på de gamle, farvestrålende bygninger over et væld af butikker med kunsthåndværk, vintageting, gallerier, cafeer og barer. Hunde og børn leger i flok, og der hyggesludres på kryds og tværs i de smalle gader.

Om skribenten Hanne Olsen er rejsejournalist med Spanien som speciale. Hun opholder sig jævnligt i landet i længere perioder. Hun er også indehaver af og rejseblogger på Spanienbloggen.

Barcelonas Gràcia-kvarter hedder egentlig Vila de Gràcia og var en selvstændig landsby indtil 1897, hvor den blev en integreret del af Barcelona i forbindelse med udbygningen af Eixample-kvarteret. . I dag betragter kvarterets beboere stadig Gràcia som en selvstændig by, og de er stolte af deres rødder. Mange, unge som gamle, har aldrig boet andre steder, og spørger du dem, hvor de kommer fra, svarer de Gràcia og ikke Barcelona.

Turister med kreative sjæle tiltrækkes af Gràcias afslappede bohemeliv, og de er velkomne, men de lokale gør samtidig en enorm indsats for at holde store turisthorder ude af kvarteret.

Indtil videre er det lykkedes, trods det at kvarteret huser to af Gaudís arkitektoniske værker. Så her kan du indånde autentisk lokalliv i en multikulturel bydel, hvor kreativitet og bæredygtighed blomstrer.

1Nyd udsigten fra Gaudís eventyrpark

Gaudís Parc Güell fra begyndelsen af 1900-tallet skal du opleve, ikke mindst på grund af den smukke udsigt. Den var tænkt som en lille velhaverby i byen, men blev et kommercielt flop og derfor aldrig færdigbygget. Fra pladsen med Gaudís ikoniske drageformede mosaikbænk får du imponerende udsigt over flere af parkens Gaudí-monumenter, Barcelonas store vartegn og havet.

Der opkræves entré til den monumentale del af parken, og besøgende lukkes ind i begrænset antal. Også den omgivende del af parken er værd at gå tur i. Her er der gratis adgang.

Parc Güell, Carrer de Larrard





2Drinks blandt de lokale

Plaça del Sol er et godt sted at betragte lokallivet. Om dagen mødes naboer til en sludder på cafeerne eller bænkene mellem legende børn og hunde, og om aftenen bliver her mere livligt, når de unge samles over medbragte øl på pladsen, inden de drager videre ud i nattelivet.

Foto: Hanne Olsen

Café del Sol er en af pladsens gamle, velbesøgte barer, hvor du kan nyde en kop kaffe eller en øl. Cafeen har en terrasse, hvor du kan sidde under et skyggefuldt træ med god udsigt til pladsen.

Café del Sol, Plaça del Sol 16

3På modernista-marked

Gràcia har tre madmarkeder, og det smukkeste arkitektoniske eksemplar er Mercat de la Llibertat på Llibertatpladsen. Det var engang stedet, hvor landmænd kom for at sælge fjerkræ og grøntsager. Modernista-markedet er fra 1888 og bygget i jern og mursten, og trods flere ombygninger har det bevaret sin oprindelige elegance.

Foto: Hanne Olsen

Uden for markedet møder man blomsterhandlere, og indenfor pirres sanserne af et væld af dufte og farver fra grøntsager, frugt, fisk, kød, færdigretter, nødder og krydderier. Markedet er et godt sted at købe skinke og oste med hjem.

Mercat de la Llibertat, Plaça de la Llibertat 27

4Gaudís første hus

Casa Vicens var det første hus, Antoni Gaudí tegnede, efter han var færdig på arkitektskolen. Det blev skabt til familien Vicens, som skulle have et sommerhus i Gràcia. Gaudí lod sig inspirere af bl.a. islamisk og asiatisk arkitektur, og husets facade og tagterrasse har eksempelvis smukt flisearbejde i neo-mudéjarstil.

Foto: Hanne Olsen

Casa Vicens blev bygget i årene 1883-85 og blev senere symbol på Gaudís modernista-arkitektur. I 1925 blev huset udvidet af arkitekten Joan Baptista Serra de Martínez i et design, som Gaudí godkendte. Casa Vicens har været privat bolig indtil 2014, og det åbnede først for offentligheden i november 2017.

Du kan både se Gaudís oprindelige del af huset, udvidelsen samt en gårdhave med springvand. Billetter skal bestilles på forhånd.

Casa Vicens, Carrer de les Carolines 20





5 Tank op i chokoladetemplet

Chokoladespecialisten Chök har kultlignende status, og folk står gerne i kø for at få chokolade i kreative udgaver. Gå om bord i et væld af minichokoladetærter, krönuts (donuts i forskellige varianter), chips med chokolade, trøfler og andre chokoladeherligheder.

Husets specialitet er chök, en gourmetdonut, som indeholder mindre fedt og sukker, har kortere kogetid end de sædvanlige og fås i over 30 varianter.

Nyd de søde sager på en af de få siddepladser i butikken eller på Plaça de la Virreina, som ligger lige ved siden af.

Chök The Chocolate Kitchen, Carrer d’Astúries 93





6Kvarterets smukkeste plads

Gràcias mest charmerende plads er Plaça de la Virreina, som af lokale også kaldes Plaça de Sant Joan på grund af kirken Sant Joan, som ligger her. Skønt mange lokale holder af at slappe af på en af cafeerne, bænkene eller kirketrappen, er pladsen den mest fredfyldte i kvarteret.

Foto: Hanne Olsen

Plaça de la Virreina er fra 1879, og den omgives af smukke, gamle arbejderhuse. Kirken er fra 1884, men den er blevet ødelagt og genopbygget flere gange, senest i 1951. Det gamle modernistakapel, som nogle hævder er skabt af Gaudí, er intakt og værd at besøge.

Plaça de la Virreina

7Tapas på bohemebaren

Væggene i den hippe tapasbar La Pepita er dækket med autografer, tegninger og små hilsner fra gæsterne, og stemningen er lige så farverig og uhøjtidelig.

Sæt dig ved den lange bardisk ved indgangen eller et af bordene bagerst i lokalet, og bestil et udvalg af stedets gedigne og enkle nyfortolkninger af klassiske tapas. Vælg mellem bl.a. auberginefritter med gedeost og æble, gazpacho (tomatsuppe) toppet med iberisk skinke og aioli, blæksprutter og ansjoser, eller prøv husets populære specialitet, pepita, som er en tynd sandwich med buttifarra (catalansk pølse) og karamelliseret æble. La Pepitas drinks og vermouth kan også anbefales.

La Pepita, Carrer de Còrsega 343