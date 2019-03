Fra herskabsvillaer til fjeldnatur på en halv time: Tag toget gennem Oslo

Der er travlhed på Karl Johans Gate, Oslos berømte paradegade, der folder sig ud mellem kongeslottet og Stortinget, inden den snævrer ind til en populær handelsgade. Osloborgere er på vej fra A til B, og turister strømmer til og fra det kongelige slot. Et stykke neden for kong Harald og dronning Sonjas hjem ligger 7. Juni Plass med Norges næsttravleste station, Nationaltheatret, som er mit foreløbige mål.

Jeg har sat mig for at køre med T-banen op til Frognerseteren – det grønne område i fjeldene over Oslos centrum. T-banen – eller tunnelbanen – er Oslos svar på S-toget, men det er nu kun ganske få stationer, der ligger under jorden og dermed berettiger navnet. Nationaltheatret er én af dem, men der går ikke mange minutter, før jeg sammen med de øvrige passagerer forlader mørket og atter er oppe i dagslys.

Vi kører i vestlig retning, hvilket i Oslo er lig med mondæn retning. Efter først at have stoppet i kvarteret Majorstuen bevæger vi os ind i den del af Oslo, man blot kalder Vestkanten – en betegnelse, der kan sammenlignes med whiskybæltet i Nordsjælland. Har man set tv-serien ’Skam’, ved man, at den følger en gruppe unge, der går på gymnasiet Hartvig Nissen, som ligger i kvarteret Frogner. De næste stop befinder sig netop på kanten af denne bydel, der kan minde om Frederiksberg eller Østerbro i København.

Fakta Turen til Oslo Klimaaftryk tur-retur: Fly: 213 kg CO 2 per person Bil: 157 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person) Tog/bus: 49 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Transport: Man kan sejle til Oslo med færge fra København samt Hirtshals og Frederikshavn. Der afgår også dagligt bus fra København til Oslo. Turen tager ca. 9 timer. Rejsetidspunkt: Oslo kan besøges året rundt og har både sin charme i vinterhalvåret, hvor byen ofte er klædt i hvidt, og om sommeren, især fra medio maj og frem til løvfaldet først i oktober. I sensommeren er der gode muligheder for at plukke blåbær oppe på Frognerseteren. Om T-banen: Turen tager ca. 30 minutter. Det er muligt at gå en dejlig tur eksempelvis fra Frognerseteren ned til Holmekollen, hvilket tager 30-40 minutter afhængig af tempo. Her kan man stå på banen tilbage til centrum. En returbillet kan købes på Nationaltheatret station og koster ca. 60 danske kroner. Vis mere

Lidt efter lidt forsvinder etageejendommene, og pragtvillaer toner frem. Vi er nu nået til Vinderen, som hører til blandt Oslos dyreste kvarterer, og når man ser på de prangende haver og patriciervillaer, der ligger blot få stop fra det pulserende centrum, forstår man hvorfor.

Socialdemokraten og dronningen

Folk står af, men ikke ret mange nye passagerer kommer på. Herude har de fleste ikke blot én, men to eller tre biler at råde over, og de eneste nye ansigter i togvognen er to skoledrenge og en ung asiatisk kvinde.

Vinderen er ikke kun kendt for at være de riges base i Oslo, men også for at være kvarteret, hvor den socialdemokratiske formand Jonas Gahr Støre har sin bolig. Det er ingen hemmelighed, at Arbeiderpartiets leder og statsministerkandidat er født med en guldske i munden og har arvet penge fra sine stenrige forældre. Han har flere gange måttet forsvare offentligt, at han har hus i Vinderen – et miljø, der er så langt fra alt, hvad en gængs norsk arbejderfamilie lever i.

Foto: Kristoffer Flakstad Oslo har på få år udviklet sig til en metropol med betydeligt højere tempo og prestigebyggerier på stribe. En tur op til Frognerseteren og Holmekollen kan derfor være en kærkommen grøn pause.

Flere af ejendommene er i dag ambassader, men en af Vinderen-villaerne kan offentligheden besøge, nemlig dronning Sonjas barndomshjem. Det ligger dog ikke længere på sin oprindelige adresse her i Oslo, men blev i 2018 pillet ned og genopført på Frilandsmuseet Maihaugen ved Lillehammer. Regentparret har ønsket, at alle skulle få mulighed for at se, hvor dronningen voksede op, og hvor hun blev kurtiseret af den norske kronprins tilbage i 1960’erne.

Et eventyrligt panorama

Nu bliver de store grunde mere og mere kuperede, farten sættes en anelse ned, og vi begynder at stige op. Vi har nået fjeldene, der omkranser Oslo. Efter et kort stop ved stationen Ris er der et fint kig ud over dalstrøget ned mod Oslofjorden.