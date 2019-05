Besøg det svenske slot, der skulle forhindre angreb fra danskerne

Kalmar er en levende universitetsby med turister, der kommer for at nyde naturen og det historiske Kalmar Slot, der har mange referencer til danmarkshistorien.

Det kunne ikke ligge smukkere. Lige syd for den gamle handelsbys centrum rejser Kalmar Slot sine røde tårne og grønne spir over voldanlægget og spejler dem i Øresund. Selvfølgelig er det byens stolthed og største turistattraktion, jeg først må besøge.

Turen går gennem slotsparken langs vandet, hvor udsigten er fri og åben, og gæs og svaner kredser om det gamle renæssanceslot. For at komme ind på slottet skal jeg over en vaskeægte vindebro. Kalmar Slot er nemlig helt omgivet af vand, da det er bygget som et middelalderligt forsvarsværk.

Forbi det tykke murværk og lige før slotsgården ligger en café. Lokalet er i sig selv ikke særlig spændende, men det rummer et historisk vingesus. Det var nemlig herinde, at aftalen om Kalmarunionen i 1397 blev indgået. Drivkraften for unionsdannelsen var Danmarks dronning Margrethe I, og man ser for sig, hvordan Margrethe I og kongerne af Norge og Sverige er kommet over vindebroen med deres følger af biskopper, riddere og væbnere.

Selve dokumenterne er udstillet et andet sted på slottet. Men dem kan man nemt overse under indtryk af de mange imponerende rum.

Sol over kongens gemakker

Kalmar Slot er fra 1200-tallet og var på den tid det største og vigtigste slot i Sverige. Det fortæller Karin Mellbo, der er guide og viser rundt på slottet. Og på den tid var danskerne blandt de største fjender:

»Slottet blev opført for at overvåge grænsen mod Danmark og beskytte mod angreb fra den kant. Og så for at holde øje med de pirater, der angreb handelsskibene i Østersøen«, fortæller hun.

Men i 1500-tallet blev slottet om- og udbygget, og de karakteristiske renæssancespir og tårne kom til. Når man i dag besøger slottet, ser man derfor et renæssanceslot med mange flot udsmykkede og højloftede sale, hvis formål blandt andet har været at imponere udenlandske gæster og markere den magt og rigdom, der blev skabt gennem handlen på Østersøen.

Spektakulært på slottet er blandt andet dronningens repræsentationsrum, der er forsynet med doriske søjler og intarsia, som er træmosaikker udført af forskellige træsorter, i dette tilfælde 17 forskellige. Det samme er den gyldne sal, der har et imponerende udskåret hængeloft fra 1576. Og i en stor spisesal, Den Grå Sal, er der er dækket op som i slutningen af 1500-tallet, hvor påfugle, svaner, fisk og skaldyr samt en stor mængde søde sager var på menuen, når der var fest.

Foto: Karin Møller-Olsen I Den Grå Sal på Kalmar Slot er der dækket op som til en festmiddag i slutningen af 1500-tallet.

Mest kendt og afbildet er kongens soveværelse, og det er overdådigt udsmykket med træskærerarbejder og farverige jagtmotiver. Men det er nu især indgangen til gemakket, der forfører mine øjne. Her er egentlig bare hvidkalkede mure.

Men højt over døren er malet en gylden sol, der smilende lyser op. Den skyldes kong Johann III, der mente ’at se kongen stå op er som at se solen stå op om morgenen’. Og så er den kongelige selvforståelse ligesom slået fast.

Foto: Karin Møller-Olsen Johann III mente ’at se kongen stå op er som at se solen stå op om morgenen’.

Hvor disse rum fungerer som museum, er der flere andre store sale, som i dag løbende benyttes til større udstillinger. Karin Mellbo fortæller, at slottet havde succes med en da Vinci-udstilling i 2018, hvor de højloftede rum giver mulighed for at opleve værkerne i stor skala. Og netop nu planlægges en storstilet van Gogh-udstilling, ’Van Gogh Live’, der kan opleves på slottet indtil 1. november 2019.

Inden jeg forlader slottet, skal jeg en tur op på voldanlægget, hvor man kan gå hele vejen rundt. Det viser sig at være mindst lige så populært som selve slottet. Her er fri udsigt over Østersøen og byen, og her er både hundeluftere og familier med madkurve og børn, der leger på de gamle kanoner. Og i modsætning til slottets museum er her gratis adgang.