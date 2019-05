Muren faldt for 30 år siden: Dødens kolde Jerntæppe er nu et grønt bælte

I omtrent 40 år indtil 1989 delte Jerntæppet og dets pigtråd og mure Europa under den kolde krig, men blev fjernet efter kommunismens fald. I stedet har planter, vilde dyr, cyklister og vandrere taget over. I år er det 30 år, siden Jerntæppet blev revet ned. Politikens har fulgt i kommunismens spor i Tjekkiet.

To rådyr styrter ind blandt træerne, da de får øje på os. Et par harer lader sig ikke så nemt skræmme, men kigger vagtsomt på os. Da vi genoptager vandringen på den kombinerede cykel- og vandresti, kommer vi imidlertid for tæt på, og de to langørede pattedyr tager også flugten ud over markerne og ind i sikkerhed mellem træerne.

Dyrene løber imidlertid ikke nogen risiko, men det gjorde vi tobenede homo sapiens før november 1989. Dengang mistede hundredvis af mennesker livet i forsøget på at krydse grænsen eller Jerntæppet mellem de kommunistiske diktaturer i øst og friheden i vest.

Fakta Turen til Tjekkiet Klimaaftryk tur-retur Fly: 275 kg CO 2 per person Bil: 204 kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person). Tog/bus: 63 kg CO 2 per person Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år. Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner Transport: Tog via Hamburg til Prag. Rejsetid ca. 12 timer. Kør med RegioJet-toget til Brno ca. 2 1/2 time. Med Flixbus tager turen mellem 14 og 18 timer. I bil godt 10 timer. Fra Brno til Mikulov er der 45 minutters kørsel. Med tog 1 time og 45 minutter.



Foto: Poul Husted 53 søjler uden for byen Mikulov bærer navnene på 53 personer, som mistede livet under flugtforsøget til Vesten.

Lidt uden for byen Mikulov i det sydlige Tjekkiet kigger vi mod grænsen til Østrig et par hundrede meter væk, hvor mange tjekkoslovakker desperat prøvede at undslippe kommunismens åg.

Fantasi var nødvendig, hvis man ville flygte. I juli 1986 konstruerede 35-årige Robert Ospald og Zdeněk Pohl på 20 år primitive stole, så de kunne glide over grænsen til Østrig via højspændingsledninger. I en fysikbog havde Ospald opdaget, at Tjekkoslovakiet og Østrigs energinetværk var forbundet, og at de øverste kabler ikke var strømførende, mens der løb 380.000 volt gennem de nederste.

Det tog de to fem timer at trække sig 300 meter over pigtrådshegn og ingenmandsland under dem til friheden. I dag bor Robert Ospald i Wien, mens Zdeněk Pohl, som nu kalder sig Frank til fornavn, udvandrede til USA. Begge har skrevet bøger om flugten.

Fakta Tjekkiet i årstal 1918-1993: Udgør sammen med Slovakiet Tjekkoslovakiet.

Udgør sammen med Slovakiet Tjekkoslovakiet. 1939-1945: Besat af Nazityskland.

Besat af Nazityskland. 1948: Kommunisterne kupper sig til magten i Tjekkoslovakiet.

Kommunisterne kupper sig til magten i Tjekkoslovakiet. 1968: Sovjetisk invasion knuser ’Prags Forår’.

Sovjetisk invasion knuser ’Prags Forår’. 1989: Fløjlsrevolutionen fører til kommunismens fald. Václav Havel bliver præsident.

Fløjlsrevolutionen fører til kommunismens fald. Václav Havel bliver præsident. 1993: Tjekkoslovakiet opløses og bliver til staterne Tjekkiet og Slovakiet.

Tjekkoslovakiet opløses og bliver til staterne Tjekkiet og Slovakiet. 1993-2003: Václav Havel præsident for Tjekkiet.

Václav Havel præsident for Tjekkiet. 1999: Tjekkiet optages i Nato.

Tjekkiet optages i Nato. 2004: Tjekkiet bliver medlem af EU. Kilder: Den Store Danske Encyklopædi og Wikipedia. Vis mere

Dødens flugtrute

Sammen med Viték Procházka, som arrangerer turen Iron Curtain Trails, er vi gået i kommunismens fodspor i 30-året for fløjlsrevolutionen, der afsluttede det kommunistiske regime. Viték Procházka har også slægtninge, som det lykkedes at undslippe til Vesten.

»Min onkel Milos Hejtmann var heldig. Han fik tilladelse til at holde ferie i Jugoslavien i 1978. Derfra flygtede han videre til Vesten og arbejder i dag som læge i Wien, men langtfra alle slap ud med livet i behold«.

Foto: South Moravia Region Kun få steder som her i det sydlige Tjekkiet kan man stadig finde vagttårne og pigtrådshegn fra den kolde krigs tid.

Beviset står lidt længere henne ad stien, hvor der i 2014 blev opført et mindesmærke for flygtninge, som mistede livet ved Jerntæpppet uden for Mikulov. Mindesmærket består af 53 høje jernsøjler hver med et navn på en af dem, som mistede livet ved den del af den tjekkoslovakisk-østrigske grænse, der blev bevogtet af den fjerde grænsebrigade kaldet Znojmo.

Jan Pazourek var en af dem, som ikke overlevede forsøget på at flygte til Vesten. Pazourek var født i 1934 og mistede livet ved Jerntæppet i 1954. Der er kun mandenavne på søjlerne. Viték Procházka forklarer, at for 99 procents vedkommende var der tale om unge mænd i 20’erne, som søgte friheden:

»De havde helbredet til det. De havde ingen børn eller hustruer. De var ikke bundet af job, og de var eventyrlystne«.

Viték Procházka fortæller, at man anslår, at omkring 60 mistede livet på grund af Jerntæppet ved Mikulov. Ikke kun flygtninge mistede livet, men også grænsevagter, som kom for tæt på den elektriske del af hegnet eller begik selvmord.

Foto: Poul Husted Langs med Jerntæppet finder man plancher med navne på flygtninge, som aldrig nåede til Vesten, men som blev dræbt under flugten.

»I alt døde 600 ved Jerntæppet på den tjekkoslovakiske grænse, heraf begik 183 grænsevagter selvmord, fordi de blev tvunget til at skyde på flygtninge, som for de flestes vedkommende var deres landsmænd. Kommuniststyret truede med, at vagternes familier ville miste deres arbejde eller ikke få en uddannelse, hvis de ikke makkede ret. Mange vagter var kun 18 år og skulle gøre tjeneste i to år«, siger Viték Procházka.

Tragedien er svær at forstå, når vi står på den gamle vej, hvor vagterne patruljerede, og ser cyklister køre forbi. I dag er der anlagt en 10.400 kilometer lang cykelrute fra Barentshavet til Sortehavet – EuroVelo 13 eller Jerntæppesporet – som går gennem 20 lande og følger store dele af Jerntæppet.

Dødens museer

Ikke kun Jerntæppet skal mindes og samtidig være en frihedens fritids- og kulturattraktion. 50 kilometer nord for Mikulov i Tjekkiets næststørste by, Brno, vil man omdanne det berygtede fængsel Cejl til et kreativt center med studier til malere, scener til optrædende og andre kunstnere.

Både nazisterne under Anden Verdenskrig og kommunisterne op til 1956 henrettede politiske fanger i fængslet, og derfor vil en anden interessegruppe gøre Cejl til et historisk mindesmærke, hvor alt skal forblive som hidtil.

Foto: Poul Husted John Sparling er canadier, men kom til Tjekkoslovakiet for over 50 år siden og viser nu rundt i Cejl-fængslet.

»Cejl bliver derfor både et mindesmærke og et kreativt center«, fortæller rundviseren John Sparling, som er canadier og har undervist i engelsk på universitetet.

Sparling kom på besøg i Tjekkoslovakiet i foråret 1968, blev betaget af landet, fandt kærligheden og vendte aldrig tilbage til Canada.

Beviser på uhyrlighederne ses overalt. Oppe på loftet sidder to kroge, hvor to tjekker blev hængt af nazisterne. Fra 1948 til 1952 henrettede kommunisterne 12 tjekker. I dødscellen er deres sidste ord til eftertiden som ’Kommunister er ikke mennesker’ og ’Sandheden vil triumfere’ kradset ind i væggene.

Leopold Dolezal var den sidste, kommunisterne henrettede i Cejl 30. august 1952, fordi »han var med i en undergrundsgruppe mod kommunisterne«, fortæller John Sparling.