Turistfælde? Enden er nær, når du har gået rundt på Langeliniekaj en times tid

Helt ude ved fyrtårnet på Langeliniekaj i København ligger en kombineret café og isbod, der kalder sig The End. Den serverer en udmærket burger med syltede rødløg til 64 kroner og er et besøg værd på grund af sin placering med udsigt over havnen. Man må sige, at navnet på stedet er velvalgt. En ting er jo det oplagte, at den runde bygning ligger for enden af kajen, men noget andet er, at når man har henslæbt en time med at gå gennem den ene butik efter den anden i Langelinie Outlet langs promenaden, er man efterladt med en fornemmelse af, at enden er nær.