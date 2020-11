Guide: Her er, hvad du skal være opmærksom på, hvis du rejser uden for Danmark

Nogle fritidsrejsende vælger at lade være med at følge Udenrigsministeriet rejsevejledninger om at blive hjemme i Danmark i den kommende tid og rejser til et orange land. Hvis du tager af sted på ferie, for at besøge kæreste eller familie, kigge til din feriebolig eller tage på den lange drømmerejse, er der en række punkter, du skal være opmærksom. på.

Flere lande har indrejserestriktioner over for danskere. Lige nu er de strammet yderligere flere steder, bl.a. vil Storbritannien slet ikke have danskere ind i landet p.t. på grund af risikoen for muteret coronavirus i danske mink, men andre lande har også tidligere indført indrejserestriktioner over for danske rejsende. F.eks. vil Finland og Norge ikke have os ind, medmindre vi går i 10 dages karantæne ved ankomst til de respektive lande.

Du skal derfor tjekke Udenrigsministeriets rejsevejledninger for det land, du vil rejse til, og sikre dig, at deres indrejserestriktioner ikke karambolerer med dine rejseplaner og de ting, du skal lave på destinationen.