Anna har rejst verden rundt i kørestol: »Jeg falder i snak med folk på en helt anden måde, når jeg er ude at rejse«

Hun har festet med Rios sambadansende optog, rumlet afsted på ladet af en gammel pickup i Mexico og været midtpunkt for nysgerrige iranere, der gerne ville tage billeder af den lille kvinde i en elektrisk kørestol. Og hun har tilbragt umagelige timer i flysæderne, kæmpet med at få plads til nat-respiratoren i bagagen og talt med alverdens folkeslag.

For 41-årige Anna le Dous er vild med at rejse. Selv om hun hele sit liv har haft behov for hjælp døgnet rundt, har hun krydset Ækvator, besøgt lande på fire kontinenter og er medlem af De Berejstes Klub, hvor man hvert år skal rejse til et nyt land for at bevare sit medlemskab.

Men så kom corona, som har betydet, at hun som sårbar person har været i isolation i sit hjem i ti måneder. Ingen aftaler, cafébesøg, biografture. Og ingen rejser, ikke engang til Tysklands hovedstad, som hun ellers som dansk-tysk statsborger ofte besøger.