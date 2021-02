Samværsforældre slipper for isolation: Nu er vinterferien reddet

Isolation

Sådan er de nye regler

Fra søndag skal borgere, der rejser til Danmark, som udgangspunkt gå i isolation og lade sig teste for coronavirus.

Isolationen skal vare ti dage, med mindre man efter fjerdedagen fra indrejsetidspunktet har fået foretaget en pcr-test, der er negativ.

Reglerne om test og isolation gælder, ligegyldigt om man rejser ind i Danmark via en lufthavn eller ved sø- og landegrænser.

Desuden skal de, der ankommer i Danmark med fly fra udlandet, have taget en lyntest for coronavirus, inden de forlader lufthavnen eller, hvis der ikke er faciliteter i lufthavnen, et andet sted.

Rejser man til Danmark via sø- og landegrænser, skal man tage en lyntest inden for et døgn efter indrejse.

Børn under 15 år er ikke omfattet. Det samme gælder personer, der af medicinske årsager eller på grund af fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få taget en lyntest.

Hvis man bryder reglerne, risikerer man en bøde på 3500 kroner i førstegangstilfælde.

Der er nogle undtagelser til reglerne. Eksempelvis behøver man ikke at gå i isolation, hvis man har bopæl i grænselandet. Se nærmere på www.coronasmitte.dk .

Personer, der rejser ind i Danmark efter at have foretaget en nødvendig rejse for at have fastsat eller aftalt samvær med et barn i udlandet, eller mindreårige unge, der rejser til Danmark er også undtaget krav om isolation.

Det samme gælder for visse personer, der ’hyppigt krydser grænsen som led i varetagelsen af deres arbejde’. Det kan eksempelvis være besætning på luftfartøjer, i tog, bus eller taxi.

Udlændinge, der rejser ind i Danmark for at udføre arbejde, levere varer eller tjenesteydelser i eller ud af Danmark eller har andre anerkendelsesværdige formål, er heller ikke omfattet af isolationskravet. Det gælder udelukkende for den periode, det anerkendelsesværdige formål varer.

Kilder: Transportministeriet, bekendtgørelse om krav om test og isolation efter indrejse i Danmark i forbindelse med håndtering af covid-19, coronasmitte.dk.

