Rejsebranche ærgrer sig over, at Grækenland forbliver orange: »Det er drønærgerligt, at de græske øer ikke kommer med«

Europakortet skifter stille og roligt farve og bliver mere og mere gul. Det betyder, at der er flere og flere lande og regioner, som danskerne ikke længere frarådes at rejse til.

Med de nye rejsevejledninger bliver det muligt frit at rejse til Rumænien, Sardinien og et par andre italienske regioner, den østrigske delstat Burgenland syd for Wien, en region i det sydøstlige Polen samt Slesvig-Holsten uden at skulle testes eller skulle isoleres ved hjemkomst.