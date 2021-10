På Færøernes svar på Strandvejen kan du overnatte i et historisk værelse med fabelagtig udsigt

3

oplevelser i Tórshavn

1HistorieMidt i Tórshavn ligger den lille halvø Tinganes, som er hjemsted for det færøske Landsting. Gå en tur gennem den smalle hovedgade, Gongin, med de karakteristiske sorte og røde huse med græs på taget, nogle så små, at de ligner legehuse. Men husk, der bor ’virkelige’ mennesker her, så vis hensyn.

2DesignFærøsk design blev for alvor kendt, da Sofie Gråbøl bar en strikket trøje fra Guðrun & Guðrun i tv-serien ’Forbrydelsen’. Er du til uldtrøjer, skal du også kigge ind i Ullvøruhúsið (Uldvarehuset), som fører de to mærker Shisa Brand og Steinum. Og i Öström på havnen kan du ud over uld også se mange andre former for færøsk design, fra pudebetræk over smykker til sofaborde.

3MadMed sine to michelinstjerner er Koks uden tvivl Færøernes mest berømte (og dyreste) restaurant, men der er mange andre gode alternativer i Tórshavn. Vælg Áarstova, hvis du vil prøve lam, Barbara, hvis du er til fisk, Tarv, hvis du vil have velhængte bøffer i et gammelt pakhus på havnen, og Katrina Christiansen, hvis du er til spanske tapas. Sidstnævnte ligger i et gammelt hus, hvis tre etager bærer spor af dets fortid som både isenkræmmer og dame- og herretøjsbutik.

Vis mere