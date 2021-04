Svensk søgemaskine for togrejser er måske det skinnefolket har sukket efter

Siden den svenske søgemaskine for togrejser Railtic åbnede for halvandet år siden, har den overordnede ambition været klar: At skabe et modsvar til en velkendt flysøgemaskine som Momondo.

Altså en rejsetjeneste, hvor brugeren med en enkelt søgning får hele sin rejseplan med navn på togoperatørerne, tider, stop og information om alle former for service om bord – forskellige klasser, sovemuligheder og eventuelt restaurantvogn.

Spørger man administrerende direktør i det svenske firma, Maria Unde Westerberg, hvor langt man er fra det mål, lyder svaret således:

»Vi er tæt på, synes jeg. Vi kan finde billetter til stort set hele Europa, brugerne kan planlægge deres rejse og købe billetterne efterfølgende«, siger Maria Unde Westerberg.