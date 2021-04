Fut fut: 2021 er EU's officielle togår – men bliver det en fuser?

I 2021 kommer der ekstra fokus på togrejse i Europa. EU-Kommissionen har erklæret året for officielt togår, European Year of Rail, et initiativ, der skal fremhæve togrejsen som bæredygtig, smart og sikker. Målet er at få flere rejsende til at benytte sig af toget.

Eller som EU’s rumænske transportkommissær Adina Valean har sagt om European Year of Rail:

»For mig at se er udfordringen, at jernbanen igen skal blive den drivende kraft, den engang var. Denne traditionelle transportform, som muliggjorde den industrielle revolution, skal fremover spille en central rolle i endnu en grundlæggende transformation, der fører os til et bæredygtigt, emissionsfrit transportsystem«.

EU’s fokus på togrejser kommer i kølvandet på en stigende klimabevidsthed blandt rejsende, der de seneste år har givet togrejsen et mindre comeback. Antallet af solgte interrailpas er steget markant, der er kommet skub i åbningen af nattogsruter, et område, der ellers var nærmest under afvikling, og nu fejrer EU så også toget som transportform med et decideret togår.

For Poul Kattler, der følger området for togrejser nøje som repræsentant for den danske afdeling af organisationen Back-on-Track, er der knyttet en vis skepsis over for EU’s togår.