Elever skal i dette års Mediekonkurrence producere nyheder med afsæt i temaet ’Døden er da noget, vi taler om’.

Årets Mediekonkurrence for Skoler er et samarbejde mellem JP/Politikens Hus, Mary Fonden, Børn, Unge & Sorg og Østifterne. Samarbejdet giver elever i hele Danmark muligheden for at sætte gang i samtalen om døden, selvom det kan være svært.

Døden er en del af livet. De fleste af os oplever både alvorlig sygdom og det at miste nogen i vores nære familie allerede som børn. Når vi mister, savner vi – alligevel kan det være svært at tale om sorgen og om minderne. Hvorfor er det sådan?

Med Mediekonkurrencen skabes grundlaget for en vigtig dialog om døden. Det er nemlig bevist, at det er lettere at bære sorgen, hvis vi har nogen at dele den med. Forhåbningen er derfor, at eleverne vil tage udfordringen op og give deres bud på, hvordan vi bedst tematiserer død og alvorlig sygdom.

Selve konkurrencen, der i 2019 finder sted for syvende gang, foregår fra uge 38-46. Her får 6.-10. klasser landet over mulighed for at dykke ned i de journalistiske genrer og agere nyhedsredaktion med livet og døden som omdrejningspunkt. Eleverne vælger selv, om de vil deltage i konkurrencen med et nyhedssite eller en fysisk Politiken-, Jyllands-Posten- eller Ekstra Bladet-avis.

Vi kommer ikke igennem livet uden at opleve døden. Derfor er man hos Børn, Unge & Sorg også glade for at kunne være med til at sætte gang i en dialog om et svært og tabubelagt emne.