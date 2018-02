Dagens olympiske top-5: Man tror det ikke, men briterne har faktisk engang vundet guld i ishockey

Ishockeyen er en af få idrætter, der faktisk ikke kun har været vinterolympisk. Sporten blev nemlig optaget på det olympiske program i 1920 – eller fire år før, at vintersport og sommeridrætter blev splittet ad.

Til gengæld har få nationer domineret sporten i alle årene – også på kvindesiden, da den kom med på programmet i 1998. Canada, det hedengangne Sovjetunionen, USA og Sverige har således stort set siddet på det hele fra begyndelse.

Men der har været overraskelser, der i den grad har givet genlyd i ishockeyverden.

5. NHL-kollapset i 1998

Foto: Poulsen Lars De tjekkiske ishockeyspillere kaster sig jublende over deres målmand Dominik Kasek, efter at Tjekkiet har vundet over favoritten Canada i OL-semifinalen i 1998.

For første gang nogensinde havde den store nordamerikanske liga, NHL, besluttet at holde pause under OL, så en lang række af verdens bedste ishockeyspillere kunne deltage i Nagano.

I Canada og USA gav det store forventninger til medaljer. Og især i Canada, der kun stille med en hel gylden generation af stjerner som Wayne Gretzky, Eric Lindros, Steve Yzerman og Ray Bourque. For bare at nævne en lille håndfuld.

Men, men, men. OL vindes på isen og både Canada og USA leverede en helt forfærdelig olympisk turnering. USA vandt kun én kamp og strøg ud af turneringen allerede i kvartfinalen, men storfavoritterne Canada floppede i semifinalen, inden de tabte bronzekampen til Finland med 3-2.

I stedet var det Tjekkiet, der løb med landets første og hidtil eneste OL-guld. Det var tjekkerne med Jaromir Jagr og målmand Dominik Hasek, der slog både USA og Canada ud, inden de fik has med Rusland i finalen, da backen Petr Svoboda scorede kampens eneste mål med et slagskud otte minutter før tid.

4. Hov! Var det lige Maria Rooth, der kom der?

Foto: Julie Jacobson/AP Svenske Maria Rooth jubler efter sin straffeslagsscoring i OL-semifinalen over USA i 2006.

Der har været 5 olympisk turneringer og 18 verdensmesterskaber for kvinder. Og hver eneste gang har finalen været et udestående mellem Canada og USA.

Bortset fra OL i Torino i 2006.

Svenskerne stod i semifinalen over for USA, der på det tidspunkt aldrig havde tabt til en anden nation end Canada. Det så egentlig heller ikke ud til, at det ville ske i denne kamp. Amerikanerne bragte sig planmæssigt 2-0 i front. Men med to hurtige scoringer af Maria Rooth fik svenskerne udlignet i anden periode.

Kampen skulle derfor afgøres i straffeslag.

Og her satte Maria Rooth en fed streg under, at hun gennemlevede karrierens helt store aften, da hun scorede på det afgørende straffeslag og sikrede Sverige en historisk olympisk sejr.

For det var det. Også selv om Canada i finalen var den forventede overmagt, der stensikkert sejrede med 4-1.

3. Et drop, der chokerede hinsidan

Foto: Bonnerup Claus Det svenske ishockeylandshold var på guldkurs efter en sejr over Canada, men måtte senseationelt bøje sig til Hviderusland i kvartfinalen ved OL i 2002.

Sverige har traditionelt været med i den olympiske medaljekamp ved de fleste OL’er. Men i 2002 i Salt Lake City fik svenskerne sig et knæk, som i dag regnes for den største fiasko i deres ishockeyhistorie.

De svenske guldfavoritter havde før kvartfinalen vundet alle kampe – blandt andet over Canada og Tjekkiet – mens hviderusserne havde forladt deres mellemrundegruppe med tre nederlag og en målscore på minus 16!

Men i kvartfinalen kunne det stjernespækkede svenske mandskab bare ikke få knækket hviderusserne. Nok vandt de skudstatistikken med 47-19, men da der manglede to et halvt minut af tredje og sidste periode, var stillingen 3-3, og Mats Sundin og det andre svenske stjerne ledte desperat efter den afgørende scoring.

Det var her, at Vladimir Kopat trykkede af næsten fra midterlinjen. Nok mest for at få pucken ud af egen forsvarszone. Men pucken ramte den svenske keeper Tommy Salo på halsen, forsvandt ned ad hans ryg og ind i nettet.

Salos målmandskollega på det hviderussiske hold, Andrej Mezin sagde efter kampen: ’Sommetider kan en pistol uden kugler skyde. Det var os i dag’.

Hvideruslands opblomstring varede heller ikke længe. Både i semifinale og bronzekamp fik holdet store stryg af hhv. Canada og Rusland.