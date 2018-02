OL-døgnet: Koreanere mobber holdkammerat og får 350.000 på nakken

Speedskating: Mobning er ikke kun noget, der foregår i skolegården. Det finder også sted i sportens verden på allerhøjeste plan. Det fik den koreanske speedskater Noh Seon-yeong at føle på egen krop efter holdløbet over 500 meter. Her sluttede den sydkoreanske trio på 7. pladsen og missede dermed semifinalen. Efter løbet fik Noh Seon-yeong uden omsvøb skylden for miseren af sine to holdkammerater. Den ene, Kim Bo-reum, sagde: »Vi skøjtede godt, men den sidste løber (Noh Seon-yeong, red.) kunne ikke følge med, og vi fik en skuffende tid«. Trioens tredje led, Park Ji-woo, tilføjede: »Jeg var chokeret, da vi kom over målstregen, for der opdagede jeg, at Noh ikke var med os«. I holdløbet er det den sidste deltagers tid, der tæller.

På tv var det tydeligt, at Noh brød ud i tårer efter løbet, mens hendes holdkammerater ignorerede hende. De hårde kommentarer og opførslen har nu foranlediget en underskriftindsamling mod mobning. »Det er uværdigt, at mennesker med sådan en personlighed skal repræsentere Korea ved de olympiske lege«, hedder det blandt andet i præmisserne for underskiftindsanlingen. Indtil videre har 350.000 skrevet under. Kim Bo-reum har siden undskyldt sine udtalelser, men skaden er allerede sket, for hun har blandt andet mistet sin sponsor, der ikke vil forny kontrakten.

Doping: En test af B-prøven gav samme resultat som A-prøven. Den russiske curling-spiller Alexander Krushelnitsky var dopet med stoffet meldonium, og dermed bliver han og konen Anastasia Bryzgalova formentlig frataget den bronzemedalje, parret vandt i mixed curling. Krushelnitsky nægter nogensinde at have dopet sig, og den russiske delegation hævder, at de testede curlingspilleren 22. januar med et positivt resultat. Derfor, oplyser den russiske delegation i Pyeongchang, er der nu iværksat en kriminalundersøgelse, der skal opklare, hvordan stoffet havnede i Krushelnitskys blod. Russerne siger, at mængden af meldonium i atletens blod indikerer, at stoffet er taget en enkelt gang.

Ishockey: For første gang i 24 år vandt Norge en kamp i herrernes turnering, da det blev 2-1 over Slovenien. Sejren var ensbetydende med, at nordmændene er klar til kvartfinalen. Norges seneste sejr var ved OL på hjemmebane i Lillehammer 1994, hvor genvinsten over Østrig lige præcis betød, at holdet undgik sidstepladsen.

Kvartfinalerne ser nu sådan ud.

Canada-Finland

USA-Tjekkiet

Norge-Olympiske atleter fra Rusland

Sverige-Tyskland

Bobslæde: Den tyske toerbob med Mariama Jamanka har lagt sig i spidsen for guldjagten inden de to finaleheat. Men konkurrencen er knivskarp, og USA's Elana Meyers Taylor, der vandt sølv i Sotji, er lige i hælene på Jamanka ligesom en anden tysker Stephanie Schneider på tredjepladsen. Jamaicas bob er nr. 18 af de 20 deltagere.