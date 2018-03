Guldvinderen sigter mod endnu et OL med 20 år yngre gast Jonas Warrer har stadig både lyst til at sejle og olympiske ambitioner. Ved VM i Aarhus kan han sikre en dansk OL-billet med en gast, der er halvt så gammel som ham selv.

Noget comeback er der egentlig ikke tale om, for Jonas Warrer har aldrig været stoppet. Han har bare passet nogle af sine øvrige beskæftigelser i den sejlsport, der for længst er blevet til meget mere end en fritidsbeskæftigelse.

Jonas Warrer 7 gaster gennem 20 år 2001-2004 Peter Krüger

2005-2008 Martin Kirketerp (OL-guld)

2010-2012 Søren Hansen

2013-2014 Peter Lang

2014-2016 Anders Thomsen (VM-sølv)

2016-2016 C.P. Lübeck (nr. 4 til OL)

2017-2020 Jakob Precht Jensen

Men nu har den snart (i morgen) 39-årige sejler lagt en plan, der sigter mod en tredje deltagelse ved OL, hvor Jonas Warrer i 2008 vandt guld med Martin Kirketerp og i 2016 blev nummer fire med Christian Peter Lübeck.

Aldersforskel på 20 år

Jonas Warrer har i sin langvarige karriere været storforbruger af gaster, og den seneste om bord er halvt så gammel som ham selv. Siden oktober har han trænet med 19-årige Jakob Precht Jensen, senest på landsholdets træningslejr på Mallorca tidligere på måneden, og samme sted deltager det nye makkerpar i påsken i deres første stævne, Prinsesse Sofia Cup.

»Det er da ret sjovt, at jeg er dobbelt så gammel som ham, men den vej må det jo gå«, griner Jonas Warrer om den markante aldersforskel.

»Det har sine fordele og ulemper. Jakob har tydeligvis kæmpe respekt for mig, og det er en udfordring, fordi han også skal stole på de initiativer, han selv bliver nødt til at tage undervejs. Han skal tro på det, han gør. Men han er en meget moden 19-årig, meget mere end jeg selv var i den alder, og vi matcher godt typemæssigt«, forklarer Jonas Warrer, der udtrykker stor beundring for sin unge gast.

Gasten så som 10-årig Jonas Warrer vinde OL-guld

Jakob Precht Jensen er et af de talenter, der er udsprunget af sejlermiljøet i Aarhus, og han var en 10-årig optimistjollesejler, da han i tv så Jonas Warrer vinde OL-guld i det vanvittige drama i 2008, men Jonas Warrer kendte godt til den unge mand, da klassetræneren Peter Hansen pegede på den lovende teenager som en mulig makker.

Foto: BERNAT ARMANGUE/AP I 2008 brækkede Jonas Warrer (th.) og Martin Kirketerp (tv.) deres 49'er-mast på vej ud til den sidste sejlads, men de lånte en kroatisk båd og sikrede sig guldet i et af de største dramaer i Danmarks OL-historie.

I 2008 brækkede Jonas Warrer (th.) og Martin Kirketerp (tv.) deres 49'er-mast på vej ud til den sidste sejlads, men de lånte en kroatisk båd og sikrede sig guldet i et af de største dramaer i Danmarks OL-historie. Foto: BERNAT ARMANGUE/AP

»Jeg vil stadig gerne sejle 49'er. Lysten er der 100 procent, men man bliver ikke rig af sejle olympiske bådklasser, så det bliver i første omgang en lidt anderledes satsning, for jeg har måttet finde noget at leve af«, forklarer Jonas Warrer.

Og det har Jonas Warrer så gjort. I Indien.

Jonas Warrer er hyret som træner for den indiske hær, der har et 49'er-hold med fem både.

Indiens hær giver smør på brødet

»Selvfølgelig er det lidt bøvlet at skulle helt til Indien, men det er en måde at få det til at løbe rundt. Havde jeg ikke inderne, ville det se lidt stramt ud. I første omgang handler det for dem om at deltage ved Asian Games og på længere sigt at kvalificere sig til OL. De har lang vej endnu, men de er glade for at have fået et setup på plads«, forklarer Jonas Warrer om sin eksotiske arbejdsplads.

Jonas Warrer investerede sidste år desuden i at deltage i en stor, international matchrace-serie i en stor katamaran, M32, hvor der er nogle præmiepenge at hente, og de stævner agter han at fortsætte med at deltage i sideløbende med den olympiske satsning.

»Indtil videre betragter jeg det som en investering, men det er også min indstilling, at jeg lærer noget, som jeg kan bruge i 49'eren«, siger Jonas Warrer om sit engagement i matchrace.

Kamp om pladserne i 49'er-klassen

Udover det forestående stævne på Mallorca og en mulig deltagelse i hollandske Medemblik indeholder sæsonplanen kun Kielerugen og så selvfølgelig VM på hjemmebane i Aarhus i august.