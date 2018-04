Verdens nr. 95 vinder major og springer i søen med far og mor

Direkte sport i tv Mandag TV 2 Sport 18.00 Basketball TV3+ 18.00 Fodbold: AaB-Brøndby TV3 SPORT 13.45 Fodbold: HB Køge-Vejle 18.30 Fodbold: Portsmouth-Wigan 20.45 Fodbold: Sheffield United-Cardiff 01.05 Ishockey: Toronto-Buffalo TV3 Max 13.45 Fodbold: Preston-Derby 16.00 Fodbold: Nottingham-Barnsley CANAL9 16.00 Fodbold: FC Kbh.-FC Nordsjælland 20.00 Fodbold: Odd-Rosenborg Eurosport 08.30 Billard: Snooker, China Open 15.30 Cykling: Baskerlandet Rundt, 1. eta. Eurosport 2 14.00 Fodbold: OB-SønderjyskE 15.00 Billard: Snooker, China Open 17.30 Superbike: British Championship 21.00 Fodbold: Getafe-Betis Vis mere

Golf: Otte hullers omspil over to dage måtte der til, før vinderen af majorturneringen ANA Inspiration i Californien var fundet. Svenskeren Pernilla Lindberg, sydkoreaneren Inbee Park og amerikaneren Jennifer Song nåede tre hullers omspil søndag, der eliminerede sidstnævnte, og i dag blev det til fire gange par af både Lindberg og Park, inden den 31-årige svensker, der er nummer 95 på verdensranglisten, med en birdie sikrede sig sin første sejr på LPGA Tour. Sejren blev fejret med en tur i vandet sammen med sin caddie samt sin far og mor. Nicole Broch Larsen blev den første dansker, der klarede cuttet i majorturneringen, men en fjerde runde i 75 slag sendte hende ned på en slutplacering som nummer 60.

Fodbold: Martin Rauschenberg scorede til 1-1 i sin debut for Brommapöjkarne, men det endte alligevel med nederlag for den eneste danske målscorer i første spillerunde af Allsvenskan, da IFK Norrköping vandt 2-1 på en straffesparkscoring. Malmö FF med debutanten Søren Rieks og Lasse Nielsen vandt 2-1 ude over Elfsborg, hvis danske målmand, Kevin Stuhr Ellegaard, blev passeret efter 86 sekunder af et vanvittigt langskudshug fra Mattias Svanberg.

Fodbold: Patrick Mortensen scorede to gange, da Sarpsborg med fire danskere i aktion vandt 3-0 over Vålerenga i den norske Eliteserie. Molde med Christoffer Remmer vandt 2-1 og er ene om at have maksimumpoint efter 3 kampe. Frederik Gytkjær scorede det sidste mål på straffespark, da Haugesund på udebane vandt 3-0 ude over Bodø/Glimt. Rosenborg med med Jacob Rasmussen, Mike Jensen og Nicklas Bendtner i startopstillingen spiller dagens sene kamp ude mod Odd.

Cykling: Julian Alaphilippe (Quick-Step) vandt 1. etape af Baskerlandet Rundt blev afgjort i en spurt mellem to udbrydere. Alaphilippe og Primoz Roglic (LottoNL-Jumbo) sikrede sig et forspring på 33 sekunder til favoritterne i etapeløbet, der slutter på lørdag.

Foto: Matt Dunham/AP Ved at forlade West Bromwich med fem kampe tilbage slipper Alan Pardew for sin første nedrykning som manager.

Fodbold: Fire måneder fik Alan Pardew som manager i West Bromwich, inden Premier Leagues bundprop i dag indgik aftale med den 56-årige Pardew om at stoppe samarbejdet. Pardew afløste i november Tony Pullis, da West Bromwich var nummer 17, men siden er der sat en negativ på otte nederlag i træk, så der er 10 point til pladsen over nedrykningsstregen. Førsteholdstræneren Darren Moore overtager den midlertidige styring, indtil der er fundet en permanent løsning.

Fodbold: Trods uafgjort i fire af de seks kampe blev oprykningskampen i 1. division yderligere intensiveret. Topholdet Vendsyssel spillede efter et rødt kort til Kristian Riis 0-0 mod Fremad Amager, og Vejle på andenpladsen spillede uafgjort for femte gang i træk, da det blev 1-1 ude mod HB Køge. Dermed kom Viborg med 2-0 over FC Roskilde og Esbjerg med 5-2 over Nykøbing FC to skridt tættere toppen, hvor Thisted mistede point med 1-1 ude mod bundholdet Skive. Fredericia spillede 1-1 hjemme mod det andet hold under nedrykningsstregen, Brabrand.