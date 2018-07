Politiken på Lusjniki: Én fodboldkamp skal jo være den første, så hvorfor ikke en VM-finale

For en debutant - altså på tribunen - understreger alene den korte spadserertur fra metrostation Vorobjuvij Gorij til Lusjniki Stadion, at en VM-finale i sandhed er noget ganske, ganske særligt og en begivenhed, der i bogstaveligste forstand samler hele verden.

VM-finalen Startopstillingerne Frankrig: Hugo Lloris - Benjamin Pavard, Raphael Varane, Samuel Umtiti, Lucas Hernandez - Kylian Mbappe, Paul Pogba, Antoine Griezmann, N'Golo Kante, Blaise Matuidi - Olivier Giroud. Kroatien: Danijel Subasic - Sime Vrsaljko, Dejan Lovren, Domagoj Vida, Ivan Strinic - Ante Rebic, Ivan Rakitic, Luka Modric, Marcelo Brozovic, Ivan Perisic - Mario Mandzukic.

Mange håbefulde brasilianere, en del argentinere og sågar små grupper af mexicanere bærer med stolthed en landsholdstrøje magen til den, de havde stolet på at se deres nationalhelte i.

Men den særlige fornøjelse oplever kun de franskmænd og kroater, der trods alt er flest af på vejen ind på tribunerne.

Senel beder om hjælp til at få taget et foto sammen med sine sønner, Ante og Lovro, med det kroatiske flag imellem sig foran stadion og kvitterer med en ret uventet oplysning:

»Jeg skal til mit livs første fodboldkamp - og så er det lige VM-finalen. Det er da helt fantastisk«, siger han med naturlig begejstring.

Billetterne har han først købt, efter at Kroatien kvalificerede sig og ad de officielle Fifa-kanaler, så alt det formelle er på plads til den usædvanlige premiereoplevelse.

»Så håber vi bare, at Luka han klarer det«, tilføjer han med hilsen til anføreren med efternavnet Modric og fortsætter mod stadion.

Især blandt kinesere er det populært at få malet flag i ansigterne.

Andre lader sig opholde af at få malet flag i ansigter - det er åbenbart i særlig grad populært blandt kinesere, der danner lang kø for at få det på plads.

Selv thailandske landsholdstrøjer er at se blandt publikum.

Deres indehavere må være kommet for oplevelsen.

Der går en rum tid, før det kommer på tale, at den asiatiske nation oplever, hvad der bliver Frankrig og Kroatien forundt i dag.