VM-fejring førte til gadekampe i Paris, som tvang politiet til brug af tåregas og vandkanoner

Velkommen til mandagens udgave af Politikens sportsdøgn. Dagen efter årets største sportsdag. Her er de vigtigste nyheder netop nu.

Fodbold: Frankrig er ny verdensmester i fodbold. Det førte til fejringer overalt i det franske land, men også uroligheder i Paris' gader. Søndag aften opstod der nemlig sammenstød mellem kampklædt politi og uromagere, som kastede glasflasker og skød fyrværkeri mod betjentene. Politiet brugte derefter tåregas og vandkanoner for at stoppe optøjerne. Det er endnu uvist, hvorfor de startede.

Fodbold: Han endte ikke med at vinde VM, men Cristiano Ronaldo er alligevel en af fodboldsommerens store samtaleemner på grund af sit skifte fra Real Madrid til Juventus for en pris på omkring 750 millioner kr. Ronaldo er i øjeblikket til lægetjek på Juventus' hjemmebane og forventes at blive præsenteret som ny Juventus-spiller sidst på eftermiddagen.

Foto: Miguel Medina/Ritzau Scanpix Flere tusinde Juventus-fans er mød op til præsentationen af Ronaldo i sort og hvidt.

Cykling: Selv om den første uge af Tour de France har givet flere gode muligheder for etapesejre til sprinterne, har man ikke set meget til tyske Marcel Kittel, der ellers dominerede spurterne under sidste års løb. Det har ført til kritik af Kittel og hans præstationer fra Katusha-sportsdirektør Dimitri Konyshev i det franske medie L'Equipe. Kittel har nu forklaret TV 2 Norge, at forholdet mellem ham og sportsdirektøren ikke er det bedste.

»Det overraskede mig meget at læse. Jeg har det sådan, at hvis man har et problem med nogen, sætter man sig ned og taler om det. Man kan diskutere alt internt, men ikke igennem aviserne. De gjorde vi så i går aftes (lørdag aften, red.). Og ja, der blev sagt nogle ting. Nu forsøger vi at koncentrere os om løbet«, har Kittel udtalt.

Cykling: BMC-holdet mistede søndag kaptajn Richie Porte på brostensetapen, men midt i den dårlige nyhed, kan der være en positiv på vej til holdet, som har været lukningstruet efter denne sæson. Ifølge L'Equipe står det polske skofirma CCC nemlig klar til at redde holdet med et sponsorat for de næste tre år, hvor det er planen at gøre Greg Van Avermaet til kaptajn. Richie Portes rygtes til Trek-Segafredo.

Foto: Christophe Ena/Ritzau Scanpix Ligesom i sidste års Tour de France er Richie Porte ude af denne årgang, inden løbet for alvor skal afgøres.

Tennis: 10 måneder efter hun fødte sit første barn, stod Serena Williams i Wimbledon-finalen lørdag. Det blev dog ikke til endnu en sejr på græsset, da tyske Angelique Kerber vandt finalen. Serena Williams har dog taget et stort hop frem på den nye verdensrangliste, hvor hun er gået fra at være nummer 181 til nummer 28. På trods af sit skuffende Wimbledon forbliver Caroline Wozniacki nummer to på verdensranglisten, der stadig føres af Simona Halep. På herresiden er Rafael Nadal fortsat nummer et i verden.