Amerikansk svømmestjerne har via sociale medier fanget sig selv i dopingsag

Direkte sport i tv TV3 Sport 11.05 Tennis: ATP fra Tyskland 19.00 Fodbold: Hobro-FC København 21.45 Dart: World Matchplay Eurosport 1 12.30 Fægtning: VM

Doping: Den 12-dobbelte OL-medaljevinder Ryan Lochte er blevet udelukket fra al svømning i 14 måneder. Det skriver det amerikanske antidopingagentur (Usada) i en pressemeddelelse. Straffen kommer, efter at Lochte i maj i år lagde et billede, hvor han får et drop, ud på de sociale medier. Det satte gang i en undersøgelse hos Usada, der fandt ud af, at der var tale om et lovligt stof, men at mængden oversteg det tilladte niveau. Lochte har ifølge Usada accepteret straffen.

Fodbold: FC København er blevet enig med italienske AS Roma om et salg af den svenske målmand Robin Olsen. Det skriver det svenske medie Aftonbladet. Ifølge den svenske avis er klubberne enedes om en pris på den 28-årige svenske landsholdskeeper, der lyder på 120 millioner svenske kroner (cirka 86 millioner danske kroner). Ifølge Aftonbladet vil Robin Olsen blive præsenteret i Roma i den kommende uge, hvis alt går efter planen. AS Roma har netop solgt målmanden Alisson Becker til engelske Liverpool i en handel, der kan ende med at indbringe romerne 72,5 millioner euro (cirka 540 millioner kroner.). Robin Olsen kom til FCK i 2016 fra græske Paok. Han har spillet 71 kampe for FCK.

Fodbold: Hobro IK har hentet senegalesiske Djiby Fall til superligaklubben. Angriberen har skrevet under på en kontrakt, der løber året ud. Det skriver Hobro i en pressemeddelelse. »Djiby har trænet med i nogle uger nu, og han har set rigtig skarp ud, hvorfor vi har valgt at lave en halvårig aftale med ham. Han er en fysisk stærk angriber, der er god med ryggen mod mål, og så har han jo i sin tid i OB og Randers FC bevist, at han ved, hvor målet står«, siger sportschefen i Hobro, Jens Hammer Sørensen, i pressemeddelelsen.

Fodbold: Den italienske fodboldklub Parma, der i sidste sæson opnåede oprykning til Serie A, er blevet tildelt en straf på fem point for forsøg på matchfixing. En af klubbens spillere, angriberen Emanuele Calaio, har ligeledes fået en karantæne på to år. Det skriver nyhedsbureauet NTB.

Fodbold: Der blev mandag trukket lod til tredje runde i Europa League-kvalifikationen i schweiziske Nyon. Med i bowlen var FC København, FC Nordsjælland og Brøndby. Og alle tre hold kan ramle ind i østeuropæisk modstand. FCK skal - hvis holdet slår islandske Stjarnan - møde vinderen af bulgarske CSKA Sofia og østrigske Admira Wacker i tredje runde af Europa League-kvalifikationen. FC Nordsjælland skal - hvis holdet går videre fra anden runde mod svenske AIK - møde enten serbiske Partizan Beograd eller litauiske Trakai i tredje runde af Europa League-kvalifikationen. Og Brøndby skal møde enten serbiske Spartak Subotica eller tjekkiske Sparta Prag i tredje runde af Europa League-kvalifikationen. Som dansk pokalmester træder Brøndby direkte ind i tredje runde, der afvikles 9. og 16. august.

Håndbold: Helle Thomsen skal fra den kommende sæson være træner for Moldes kvindehold i den bedste norske række. Det siger hun til TV2's hjemmeside. Hun fortæller, at Molde for nogle uger siden ringede til hende, men da var hendes mavefornemmelse ikke den rigtige. Klubben vendte siden tilbage med et nyt tilbud.

»Hvad siger du til at hjælpe os til mesterskabet? Så sagde jeg ja med det samme. Det var let for mig at overskue. Det er et godt sted, det er godt for mig at være på træningsbanen, og det er nogle spillere, der gerne vil træne«, siger Helle Thomsen, der i foråret blev fyret i den rumænske storklub CSM Bukarest. Helle Thomsen er også landstræner for Holland, som hun i december sidste år førte til VM-bronze.