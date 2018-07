Forsvaret for fri doping er fyldt med fejl og falske præmisser

I løbet af de seneste uger har bogen ’Fri doping – et forsvar for en ny dopingpolitik’ af Thomas Søbirk Petersen (TSP) fået en del medieopmærksomhed, senest i tre boguddrag i Politiken.

Uddrag Tourens bøger Politiken har gennem Tour de France bragt uddrag af en række bøger relateret til cykelsport. Heriblandt tre afsnit fra etikprofessor Thomas Søbirk Petersens bog 'Fri Doping’, som direktøren for Antidoping Danmark nu svarer på: 13. juli: Professor: Er forbud mod doping moralsk acceptabelt? 18. juli: Drømmen om den rene sport 25. juli: Hvad bør den rationelle atlet vælge?

TSP mener, at drømmen om en dopingfri idræt er en illusion, da topudøvere altid vil søge at forbedre deres præstation – også ved at bruge doping: »De fleste atleter ved, hvordan de skal dope sig, så de undgår at blive fanget i en dopingfælde«, anfører han og fortsætter med at konkludere, at helt op til 75 procent af eliteidrætsudøvere har benyttet doping inden for de seneste 12 måneder.

En påstand, jeg efterlyser dokumentation for.

Forfatteren antager, at idrætsudøvere grundlæggende set ønsker at dope sig, hvis blot det ikke blev opdaget. Flere undersøgelser viser det modsatte, nemlig at et overvældende stort flertal af eliteidrætsudøvere ikke ønsker at dope sig.

Eliteidrætsudøvere er hverken bedre eller værre end andre mennesker, så selvfølgelig er vi i antidopingarbejdet opmærksomme på, at nogle forsøger at springe over, hvor gærdet er lavest, hvis de ikke føler, at de kan vinde uden at dope sig. Til at imødegå det har vi et komplekst kontrolprogram.

Men endnu vigtigere samarbejder vi tæt med sportens egne organisationer om at undervise unge talenter i antidopingsystemet, og hvad de skal være opmærksomme på for at leve op til de forpligtelser, de har som eliteidrætsudøvere på internationalt topplan. Ligeledes øger vi uddannelsesindsatsen over for trænere og ledere, der er tæt på udøverne og har stor indflydelse på holdning og handling hos udøverne, hvorfor de spiller en vigtig rolle og har et medansvar i at sikre en ren eliteidrætskultur.

TSP argumenterer for, at udøvere skal kunne dope sig til en vis grænse. Ifølge ham skal dette naturligvis være overvåget af læger, så det ikke bliver farligt, ligesom udøveren skal være fyldt 18 år og være ved sine fulde fem, så vedkommende kan træffe et frit valg. Forslaget er efter min opfattelse problematisk.

Et af de grundlæggende synspunkter bag de nuværende antidopingregler er, at medicin skal benyttes til at behandle syge mennesker og ikke til at optimere raske menneskers præstation. Og man kan spørge, om de grænser, TSP efterlyser, ikke allerede er en del af antidopingsystemet. Dopinglistens forbudte stoffer og metoder definerer netop grænser for brug, bl.a. vurderet på baggrund af stoffet eller metodens sundhedsskadelige eller potentielt sundhedsskadelige effekt, der er et af de kriterier, der indgår i vurderingen af, hvorvidt et stof eller en metode kan komme på Dopinglisten.

En generel accept af dopingbrug og forhøjede grænser for indtag af dopingstoffer kan yderligere lægge et unødigt pres på udøverne for at skulle træffe et tilvalg af doping for at kunne præstere på niveau med den øvrige internationale topelite ud fra en forestilling om, at alle andre bruger doping.