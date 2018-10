Bendtner får fuld spilletid i første kamp i to måneder

Fodbold. For første gang siden april kom Nicolai Jørgensen på måltavlen for sin hollandske klub Feyenoord. Det skete, da den danske VM-angriber sendte bolden i nettet på hovedstød efter hjørnespark i kampen Zwolle. Feyenoord vandt opgøret i Eredivisie 3-0. Lørdag aften havde Ajax alle sine tre danske spillere med i udekampen mod Heerenveen, der med Daniel Høegh i midterforsvaret blev besejret 4-0. Rasmus Nissen spillede hele kampen som højre back, Lasse Schöne scorede det første mål og Kasper Dolberg det fjerde i 56. minut, hvorefter han blev udskiftet. PSV Eindhoven fører rækken med maksimumpoint efter den niende sejr i træk blev på 6-0 over FC Emmen.

Fodbold: Kampen om toppladserne er tæt i 1. division, hvor Næstved på en god uge nu blander sig i det jævnbyrdige felt. Forleden udlignede Næstved i 90. minut til 1-1 mod FC Roskilde og i dag blev det 1-0 over Lyngby på et sejrsmål af Finnur Justinussen i 80. minut. Nedrykkerne Viborg og Silkeborg spillede 1-1 og er begge ligeledes med i toppen, hvor HB Køge lørdag blev besejret 2-0 på Hvidovre Stadion, mens Fredericia nu er på 2.-pladsen efter 3-0 ude over Nykøbing FC.

Golf. Nicole Broch Larsen gik sidste runde af Ladies European Tour-turneringen Hero Women’s Indian Open i et slag under par og sluttede dermed på 2.-pladsen. Danskeren var to slag efter vinderen, Becky Morgan fra Wales.

Tennis. Elina Svitolina, der var en af de sidste spillere til at komme igennem nåleøjet til WTA’s sæsonfinale, åbnede turneringen med en sikker sejr i to sæt over tjekken Petra Kvitova. Sætcifrene lød 6-3, 6-3 i ukrainerens favør. Svitolina og Kvitova er i samme gruppe som den danske titelforsvarer Caroline Wozniacki.

Ishockey. Mikkel Bødker scorede et mål, da hans klub Ottowa Senator vandt 4-3 over Montreal Canadiens i den nordamerikanske NHL-liga. Danskerens scoring var reduceringen til 2-3, og da Ottowa udlignede til 3-3, skulle kampen afgøres i overtid. Her blev Mark Stone matchvinder for Senators.

Fodbold. Thierry Henry kunne ikke udrette mirakler i sin debut som cheftræner for AS Monaco. Klubben fra fyrstedømmet tabte lørdag på udebane 2-1 til Strasbourg, og det var Monacos 4 nederlag på stribe samt 9. kamp uden sejr.