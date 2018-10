Riddersholm bliver sportschef i Vendsyssel FF

FAKTA Direkte sport i tv TV 2 Sport

Fodbold: Politiken erfarer, at Glen Riddersholm bliver ny sportschef i Vendsyssel FF. Superligaklubben har dermed fundet afløseren for klubbens sportschef Mogens Krogh. Riddersholm var senest træner i AGF, men blev fyret for omkring et år siden. Tidligere i trænerkarrieren førte han FC Midtjylland frem til klubbens første mesterskab. Jobbet i Vendsyssel blev ledigt, da Brøndby-legenden Mogens Krogh for knap et par uger siden annoncerede sin opsigelse. Han takker af ved udgangen af oktober.

Motorsport. Glæde er vendt til skuffelse for formel 1-køreren Kevin Magnussen efter søndagens grandprix i Austin i Texas, hvor danskeren sluttede på en niendeplads, som udløste to VM-point. Løbets stewards har efterfølgende diskvalificeret Magnussen med den begrundelse, at han under løbet havde brugt mere end de tilladte 105 kilo brændstof i sin Haas-racer. Det fremgår af formel 1’s hjemmeside. Dermed mister Magnussen sin placering samt de to point i VM-stillingen. I en kommentar til diskvalifikationen skriver Kevin Magnussen på Twitter, at »... desværre kørte vi i dag formel-brændstofbesparelse frem for formel 1. Og vi brugte 0,1 kilo (!) for meget i hele løbet, så vi blev diskvalificeret. Sådan er reglerne, så vi må bare kontrollere det bedre. Bilen var dog fantastisk og pitstoppet fremragende«, skriver han.



Fodbold. Kasper Dolberg har forlænget sin kontrakt med Ajax Amsterdam, så den nu løber til 2022. Den 21-årige danske landsholdsspiller kom til den hollandske storklub fra Silkeborg i 2015.



Tennis. Caroline Wozniacki, der for øjeblikket deltager i sæsonfinalen i Singapore, er faldet en enkelt plads ned på verdensranglisten i tennis, så hun nu er nummer tre. Tyskeren Angelique Kerber er nummer to, mens listen toppes af rumænske Simona Halep, som er sikker på at slutte året som verdensetter.

Motorsport. Mikkel Mac har vundet mesterskabet i International GT Open-serien sammen med italienske Alessandro Pier Guidi og Ferrari-teamet Luzich Racing. Titlen kom i hus efter en 6. og 2. plads i sidste runde i Barcelona.

Golf. Den uvejrshærgede turnering Andalucia Masters blev forkortet med en runde og først afgjort mandag. Spanske Sergio García holdt fast i sin føring og vandt European Tour-turneringen i samlet 201 slag på de 54 huller. Dermed snuppede García sejren i den turnering for tredje gang i træk. Der blev kun afviklet tre runder, da dårligt vejr torsdag og fredag samt flere gange i løbet af weekenden havde udsat turneringen. Mandag gik Sergio García tredje og sidste runde i 69 slag, to slag under banens par. Samlet endte spanieren på imponerende vis i 12 slag under par. Bedste dansker blev Lasse Jensen på en delt placering som nr. 22 efter mandagens runde i 70 slag.