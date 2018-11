Horsens overlever rødt kort og får uafgjort Horsens og SønderjyskE spiller 1-1 i lørdagens superligakamp.

AC Horsens og Sønderjyske fik et point hver, da de to mandskaber spillede 1-1 i et underholdende opgør i Superligaens 16. runde.



Resultatet betyder, at Horsens er på 6. pladsen, mens Sønderjyske er på 4. pladsen.

Horsens-træner Bo Henriksen havde skiftet fire mand i startopstillingen i håbet om, at det kunne være med til at drille Sønderjyske, som ikke havde tabt i fire superligakampe i træk.

Det startede ikke specielt godt for værterne, der kom bagud med 0-1 efter 12 minutter, da Horsens-keeper Matej Delac sendte en returbold lige ud i fødderne på Sønderjyske-kantspilleren Christian ’Greko’ Jakobsen.

Sønderjyske-spilleren svigtede ikke og kunne let sparke føringen til Sønderjyske ind.

Horsens-mandskabet var rystet efter scoringen og havde svært ved at få spillet til at hænge sammen.

Efter 36 minutter udlignede Horsens dog, da angriberen Kasper Junker fik sparket bolden ind bag Sebastian Mielitz i Sønderjyske-målet til stillingen 1-1.

Fem minutter inden pausen var Horsens tæt på at komme foran, men midtbanespilleren Bjarke Jacobsens afslutning tog stolpen.

De to mandskaber gik dermed til pause ved stillingen 1-1 efter en underholdende og intens første halvleg.

Gæsterne var under pres i anden halvlegs indledning, men Sønderjyske fik en stor mulighed efter 53 minutter, da Horsens-keeper Matej Delac endnu engang sendte en returbold ud i feltet.

Den kroatiske keeper fik dog reddet Sønderjyske-spilleren Marcel Rømers afslutning.

Et kvarter før tid fik Horsens smidt forsvarsspilleren Sonni Nattestad ud, da han nedlagde angriberen Mart Lieder som sidste mand.

På trods af udvisningen jagtede Horsens fortsat sejren, dog forgæves, og det endte dermed 1-1 i Horsens.

Kampens gang minut for minut:

Ritzau